Reacția lui Brigitte Pastramă după ce a rămas fără show-ul de la Antena Stars EXCLUSIV

Brigitte Pastramă susține că nu s-a considerat niciodată o vedetă de televiziune. La finele contractului ei cu Antena Stars, Brigitte a povestit pentru Playtech.ro spre ce proiecte personale se va reorienta în prima parte a anului ce vine.

Brigitte Pastramă, 44 de ani, spune că nu s-a considerat niciodată o vedetă de televiziune, în sensul clasic al termenilor. Deși în ultimii trei ani, fosta soție a lui Ilie Năstase a colaborat din plin cu două dintre televiziunile particulare care se pot lăuda cu audiențe dintre cele mai mari, PRO TV și trustul Intact, ce deține atât Antena 1, Antena 3 și Antena Stars, Brigitte susține și azi că aventura sa în lumea televiziunii a pornit cu totul întâmplător.

„În primul rând vreau să precizez că contractul meu se încheie la 31 decembrie 2021. Ambele părți, și eu, și șoțul meu de pe o parte, și cei din Antenă, am convenit încă din toamnă că nu vom mai continua firul reality-show-ului cu noi ce a debutat la finele lui august 2020. Pe de altă parte, nu mă consider o vedetă de televiziune. În ciuda colaborărilor mele, nu sunt așa ceva. Și nici nu am trăit din televiziune, o colaborare începută mai mult decât întâmplător!”, afirmă Brigitte Pastramă pentru Playtech.ro.

Ea a rememorat faptul că după divorțul de fostul mare tenismen roman, Ilie Năstase, din toamna anului 2018, s-a aruncat în brațele unui alt bărbat. Povestea nu a ținut însă prea mult și până la finele aceluiași an, Brigitte a trebuit să recunoască că rămăsese tot o femeie singură. În acel moment i-a venit oferta celor de la PRO TV de a se implica în producția „Ferma. Orășeni vs săteni”.

Pe care a acceptat-o aproape pe negândite, în ideea că va uita de tot, de toate și de toți.

„După aventura mea în producția „Ferma” am intuit că lumea ar putea vedea ceva la mine. Și atunci am urmat acest fir. Așa a venit și propunerea, din vara anului 2020, a celor de la Antena Stars de a face un reality-show alături de noul meu soț, Florin. Căreia i-am și dat curs și în care am pus mult, mult suflet.

Am făcut multe sacrificii în aceste luni bune de când realizăm această producție, la finele cărora pot spune din tot sufletul că ne-am achitat cu brio de prevederile contractului. Nici cu ratingurile nu am stat deloc prost. În plus, oamenii mă opresc încă prin magazine sau malluri și îmi comunică impresia lor, ceea ce mă bucură. Toate astea îmi arată și mie, și lui Florin, că am reușit să nu fim fățarnici și să transmitem într-un fel povestea care stă în spatele mai fiecărei familii din țara asta.

Fiindcă viața nu e roz în fiecare zi. Ea vine și cu bune, și cu rele! Adică exact la fel cum au stat lucrurile și în producția noastră, pentru care sunt recunoscătoare celor de la Antena Stars”, a adăugat Brigitte Pastramă.