Ilie Năstase a uimit-o pe Ioana, soția lui: „Nu știu ce i-au băgat în spital!” Ce a putut să facă în vacanță

Soția lui Ilie Năstase este uimită. Ce a făcut fostul tenismen în vacanță și cum se simte după perioada grea petrecută în spital, după infectarea cu COVID-19? Bruneta este uluită de acesta.

Ioana Năstase susține că fostul mare tenismen se află într-o formă fizică de invidiat după ce a trecut peste infectarea cu coronavirus. Amintim că Ilie Năstase a fost externat în urmă cu trei săptămâni. Cei doi soți se bucură acum de liniștea de sărbători în zona Bucovinei, unde fostul sportiv își răsfață la maximum soția.

Cea din urmă povestește că partenerul ei se simte extraordinar la scurt timp după ce a plecat din vizorul medicilor. Mai mult decât atât, bărbatul se simte chiar mai bine decât înainte și se înhamă la muncile din jurul casei. Bărbatul taie și cară lemne pentru șemineul de care se bucură amoreza sa.

„Ilie e mai bine decât înainte! Nu știu ce i-au băgat în spital, ce tratamente i-au făcut, dar e într-o formă de zile mari! Taie și cară lemne toată ziua, pentru că eu sunt cu șemineul. Eu nu concep să nu am șemineu în casă.

Îmi place să stau lângă șemineu, să beau un vin fiert și să mă relaxez. În pijamale, evident! Am stat în pijama toată ziua de când suntem aici, de dimineață până seara, am lenevit. Am ieșit și în club puțin”, a spus Ioana, pentru click.ro.