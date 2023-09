Reacția fostei soții a lui Liviu Guță, după ce manelistul a fost acuzat că ar fi dat ”țeapă” la o nuntă, deși primise și bani în avans: ”Îl știam serios” EXCLUSIV

Liviu Guță se află în mijlocul unui scandal de proporții. Recent, artistul a fost acuzat că a lipsit nemotivat de la o nuntă, pentru care și primise în avans o parte din bani. Cum Liviu este de negăsit, având telefonul închis, am contactat-o pe Roxana, fosta lui soție. Ce a spus, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Ginerele Petrișor Căldăraru i-a adus grave acuzații lui Liviu Guță, prin intermediul cancan.ro, după ce artistul n-a mai ajuns la nunta pentru care și primise, în avans, o parte din bani. Bărbatul păcălit chiar intenționează să îl dea în judecată pentru daune morale și financiare pe artistul care nu a respectat înțelegerea:

Mulți nuntași ne-au bătut obrazul, ne-au făcut mincinoși și am simțit cum intrăm în pământ de rușine în noaptea nunții, în loc să ne distrăm ca toată lumea care se însoară…”.

Mare greșeală am făcut! Fiindcă imediat după ce i-am trimis dovada plății, nu a mai fost chip să luăm legătura cu el… Guță ar fi trebuit să ajungă la Oradea, la o sală cunoscută de acolo unde au loc tot felul de evenimente și să ne încânte.

”Negocierea nu a durat prea mult. Știam ce sumă de bani pretinde la nuntă, așa că nu a fost o surpriză pentru noi când a cerut 3.000 de euro. Apoi, ne-a cerut un avans de 50% din această sumă. Noi, ca să arătăm că suntem oameni foarte serioși, am achitat curând întreaga sumă.

Contactată de reporterii Playtech Știri, fosta soție a lui Liviu Guță, Roxana, a părut surprinsă la aflarea veștii că el nu și-a onorat promisiunea făcută în fața mirilor:

”Când eram împreună, nu am auzit niciodată să se mai plângă cineva de Liviu sau că nu a ajuns la vreun eveniment. Mereu se aranja înainte, se pregătea, repeta, mereu avea emoții. Mă depășește situația, nu știu ce să zic… Ceva s-o fi întâmplat, totuși. Îl știam serios pe plan profesional”.

După divorțul răsunător de Liviu Guță, fosta lui soție, Roxana, s-a recăsătorit. Cununia cu Ciprian Negrea, un fost prieten din copilărie, a avut loc anul trecut, departe de ochii curioșilor.

Roxana ne-a mai dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, că, de-abia lângă acest bărbat, care o iubește sincer, și-a regăsit în sfârșit,liniștea sufletească:

Cu Liviu ne mai urăm ”La mulți ani!”. Când a aflat că mă recăsătoresc mi-a urat să fiu fericită, că merit, mi-a făcut o urare frumoasă, deci am lăsat loc de ”Bună ziua!”. Ce a fost a trecut”.

”M-am recăsătorit, dar am rămas în Cluj, alături de actualul soț. Este bine aici, avem casă, avem liniște. Stau departe de lumea showbiz, nu am mai venit la București, decât poate cu vreo treabă.

Liviu și Roxana s-au căsătorit din dragoste, însă căsnicia lor nu a rezistat. Divorțul a fost inevitabil, potrivit declarațiilor oferite de Roxana în urmă cu doi ani, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

Roxana mai susținea că ar fi vrut să apeleze chiar și la ajutorul unui psiholog:

”I-am propus lui Liviu să mergem amândoi la psiholog ca să ne rezolvăm această problemă, însă el mi-a zis că nu este nebun să meargă la psiholog. Eu am un apartament cumpărat de la vârsta de 25 de ani. Liviu a stat toată viața numai în chirie. Pot să zic și să jur că l-am iubit și că mi-am dorit o familie cu copii alături de el”.

Solistul Liviu Guță a postat, la un moment dat, pe contul său de Facebook, un mesaj, în care amintea de anii în care era un băiat sărac:

”Hello, lume! Să vă zic ceva. Acum vreo trei luni eram acasă și nu aveam un ban (proprire pe cont), cash nimic. Mă gândeam… de unde îmi iau un pachet de țigări? Găsisem într-un sertar un teanc de 1 leu, am zis “Mamă, câteva milioane !“. Și, ce crezi? Erau 80 de lei.

Am adunat și am plecat… să îmi iau țigări. După ce mi-am făcut treaba, ca un “milionar” ce credeam că sunt, m-am întors acasă, învingător. A doua zi, ce credeți? La ora 17.30, ceva de genul, contul meu s-a deblocat, însă am trăit o experiență exact ca atunci când eram un nimeni, un om simplu, care lucra la un Service auto (căram tava de ulei, mai dădeam o tubulară la mână)”.