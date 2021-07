Vestea uluitoare pe care Liviu Guță a primit-o despre fosta lui soție, Roxana, de care a divorțat recent

Liviu Guță este iar un bărbat liber, după ce a divorțat și de cea de-a doua soție, pe nume Roxana, după un an și trei luni de căsnicie.

Cei doi au divorțat la data de 21 iunie, la notar, iar artistul a fost cel care înaintat primul actele de divorț. Astfel, Liviu Guță, în vârstă de 42 de ani, este din nou burlac și așa vrea să rămână.

Cu prima soție, artistul are doi copii, după 13 ani de căsnicie. Deși credea că cu cea de-a doua soție, Roxana, va trăi până la adânci bătrâneți, iată că nu a fost așa, iar cei doi și-au adus și acuzații grave, în cele din urmă. Artistul a acuzat-o pe Roxana că nu l-ar fi lăsat să își vadă copiii, iar Roxana a afirmat că și-a dorit un copil cu Liviu Guță, însă că acesta nu mai poate face copii.

Am trecut printr-o perioada grea atunci, dar nu a fost să fie. M-am trezit, mi-am văzut toată viața! Nu aș mai face niciodată un pas grăbit. Nu mai cred în căsătorie. Căsătoria e inventată, sunt doar niște acte pe care le faci. Peste câțiva ani o să-mi fac altă iubită, acum nu mai vreau. Eu pun suflet atunci când mă îndrăgostesc”, a spus Liviu Guță , la emisiunea „Exclusiv VIP”, de la Prima TV.

Artistul nu regretă însă divorțul de cea de-a doua soție. De altfel, aceasta și-a găsit deja pe altcineva.

“Nu mai avem nimic de împărțit. Ea deja are pe cineva. Nu am nimic cu ea personal. Eu am divorțat de fiecare dată, de ambele soții.

Rămân prieten doar cu cine vreau eu. Am rămas puțin șocat de unele chestii la cea de-a doua soție. Cu prima mea soție sunt foarte bun prieten. Ne înțelegem perfect, ne creștem copiii separat. I-am neglijat pe copii. Sunt fericit după al doilea divorț”, a mai spus manelistul.