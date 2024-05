Reacția Danielei Gyorfi, după ce a fost comparată cu Jennifer Lopez: ”Arăt bine la 55 de ani”. Pe câți bani cântă la nunți? EXCLUSIV

Solista Daniela Gyorfi a avut părul vopsit în toate culorile, ba verde, albastru, chiar și în roz, însă tot la blond a revenit, acum, la 55 de ani. Mai nou, poartă extensii și peruci, fiind comparată, de Adi Constantin, celebrul hairstylist al vedetelor, cu faimoasa Jennifer Lopez. Daniela Gyorfi ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre transformările de look, suferite în timp, dar ne-a oferit și secretele ei de frumusețe. Am aflat și ce onorariu are la o nuntă.

Adi Constantin, hairstylistul vedetelor: ”Daniela Gyorfi este Jennifer Lopez de România”

Solista Daniela Gyorfi a acordat încă de la debutul în showbiz o atenție deosebită imaginii, fiind mereu aranjată, la patru ace, de la ținuta vestimentară și până la machiaj și la coafură.

Dar, ca să arate impecabil, recunoaște că a apelat la specialiștii în domeniu, care i-au oferit cele mai bune sfaturi, pentru ca trăsăturile fizice să îi fie pune în evidență și să-și mascheze imperfecțiunile. Hairstylistul vedetelor Adi Constantin ne-a declarat, pentru Playtech Știri:

”Pentru o imagine demnă de covorul roșu, Daniela a purtat, recent, la un eveniment, 400 de grame de extensii marca mea, Adi Constantin, din păr natural, look inspirat de peste hotare din consacratele și iconicele Jennifer Lopez și Beyonce. Ea este ca o Jennifer Lopez de România. Și Daniela este un artist cameleonic și nonconformist, care poate avea orice tip de abordare stilistică. Prin muzica ei și prin faptul că dintotdeauna a pătruns dincolo de ecran mesajul ei denotă, de fapt, cât de confortabil se simte în pielea ei”.

Reacția Danielei Gyorfi: ”Și eu, la cei 55 de ani ai mei, sunt mulțumită de cum arăt!”

La aflarea veștii că este comparată cu celebra artistă Jennifer Lopez, mai mică decât ea cu un an, Daniela Gyorfi ne-a spus, cu modestia-i caracteristică:

”Asta cu Jennifer Lopez, hai să o lăsăm așa, nu că nu mă flatează și că nu-mi plac comparațiile, dar să păstrăm totuși proporțiile. La 54 de ani ai ei, Jennifer arată impecabil, dar pot să spun că, și eu, la cei 55 de ani ai mei, sunt mulțumită de cum arăt. O coafură potrivită este foarte importantă, te poate avantaja sau nu, trebuie să te lași pe mâna unui stilist, care să te pună în valoare. E foarte important ca o persoană publică să beneficieze de o echipă de specialiști pentru imagine. Eu am avut extensii lungi, peruci, am avut părul verde, albastru, roz, am fost ca un cameleon. Dar cel mai bine mă simt blondă. Îmi plac extensiile, le ador, dar și cozile. Eu de șase ani îmi spăl părul numai la coafor, nu acasă, pentru că trebuie să fac anume tratamente de întreținere. Adi Constantin știe cel mai bine, mă las mereu pe mâna lui”.

Câte operații estetice are, de fapt, Daniela Gyorfi? Regretă că și-a pus implant mamar

Solista Daniela Gyorfi recunoaște că a apelat și la medicul estetician, pentru a retușa imperfecțiunile fizice. Are patru operații, la nivelul bustului, și o intervenție chirurgicală la nas. Însă, nu este mulțumită de rezultate:

”Cu implanturile mamare din start am pornit greșit! Am ales o mărime mult prea mare pentru greutatea mea și mi-au căzut direct! Am avut niște probleme și cu buzele, am făcut gâlme, dar multe au pățit asta. Apoi mi-am scos tot ce am avut în buze, acum nu mai am nimic. Oricum, degeaba îți faci operații și ții diete și te aranjezi, mai importantă este vocea”.

Cum își păstrează silueta de viespe, la 55 de ani: ”Fac mult sport”

La debut, solistei i se mai spunea și ”bomba sexy” a muzicii românești, având un trup de fotomodel și un stil nonconformist. Daniela Gyorfi ne-a mai dezvăluit și cum își păstrează, în prezent, silueta de invidiat:

”Fac și tratamente corporale, pentru tonifiere. Am fost și profesoară de aerobic, făceam mult sport, mai fac și acum, dar gena moștenită este foarte importantă”, ni s-a confesat ea, exclusiv pentru Playtech Știri.

Daniela Gyorfi este și în 2024 una dintre cele mai solicitate soliste, la petreceri: