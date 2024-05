Jennifer Lopez, gafă pe scenă. Detaliul care a demonstrat că vedeta nu arată atât de bine în realitate precum se crede

Cu privirile a milioane de oameni pe ea, Jennifer Lopez a făcut o gafă de zile mari pe scenă. Cu toate că momentul fusese repetat și pregătit din timp, un detaliu nu a primit atenția de care avea nevoie. Greșeala făcută de artistă a demonstrat că vedeta nu arată atât de bine în realitate precum se crede. Imaginile fac furori în mediul online.

Una dintre cele mai frumoase femei din showbiz

Când spunem Jennifer Lopez, nu mai este nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai mari vedete din lume, un star în adevăratul sens al cuvântului, un artist ce a reușit să își construiască o carieră la care orice muzician la început de drum poate doar să viseze.

În vârstă de 54 de ani, cântăreața este într-o formă de zile mari, are un chip lipsit de imperfecțiuni, pe care trecerea timpului parcă nu a lăsat nicio urmă și un corp sculptat cu ajutorul unui regim alimentar echilibrat și antrenamente riguroase în sala de fitness.

Gafa făcută de Jennifer Lopez pe scenă

Un pas greșit a scos la iveală faptul că nu tot ceea ce vedem este real, însă. Prezentă pe scena emisiunii Saturday Night Live, Jennifer Lopez a făcut o gafă în timpul primului său recital. La un moment dat, și-a trecut mâna prin păr și a desprins una dintre extensiile ce îi ajutau podoaba capilară să arate perfect.

Întreaga scenă a fost filmată de un spectator din public, iar înregistrarea video a fost publicată în mediul online, unde a făcut furori în rândul internauților.

„Jennifer Lopez a dansat până și-a scos părul”, a scris utilizatorul, în descriere video-ului.

Cu sau fără acest truc ce păcălește oamenii, dând senzația unui păr lung, bogat, strălucitor și sănătos, Jennifer Lopez rămâne una dintre cele mai frumoase femei din showbiz.

„Cred că asta îl sperie”

Artista lansează în luna februarie un nou album, dar și un film documentar, „This Is Me…Now: The Film” pe platforma Prime Video a Amazon.

„This Is Me…Now” este continuarea a „This Is Me…Then”, un album lansat în 2002 pe care l-a dedicat lui Ben Affleck. Mai mult, una dintre melodii, „Dear Ben Pt. II”, este, fapt, a doua parte a piesei „Dear Ben” de pe „This Is Me… Then”.

„Aşadar, întregul mesaj al albumului este că această iubire există. […] Dar cred că asta îl sperie pe Ben. Mi-a spus: ‘Chiar vrei să spui toate astea? Iar eu am spus: ‘Nu ştiu cum altfel să o fac’”, declara Jennifer Lopez, într-un interviu pentru Apple Music.