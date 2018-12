RCS-RDS | Digi vine cu o veste nu tocmai îmbucurătoare. Ce se întâmplă cu canalele tale TV preferate

RCS-RDS | Digi schimbă politica de furnizare a canalelor tale preferate din 2019. Asta înseamnă că va trebui să plătești pentru anumite canale pe care până acum le-ai avut deja incluse în abonament sau au fost gratuite.

Primul canal vizat este Digi 4K, lansat în teste Ultra HD pe 23 noiembrie. Aceste teste se vor finaliza într-o lună, iar de la 1 februarie 2019 Digi 4K va fi inclus într-o nouă extra-opțiune pentru cablu tv digital de la RCS RDS, care se va factura cu valoarea lunară de cinci Iei, TVA inclusă.

RCS-RDS | Digi: ce canale vor fi tarifate din 2019

Dacă încă nu ești client RCS-RDS | Digi, dar vrei să te abonezi la ei ca să beneficiezi de canalul Digi 4k, vei putea să-l incluzi ca extraopțiune în noul contract, în schimbul taxei de cinci lei lunar.

Dacă semnezi contract cu RCS-RDS până la finalul lui 2018, vei beneficia de discount 100% până pe 31 decembrie 2019.

Ține cont de faptul că ai nevoie de un televizor cu rezoluție 4K pentru a urmări Digi 4K corespunzător și trebuie să fie echipat cu slot Smart CAM, altfel, canalul Ultra HD nu va putea fi captat prin receptor HD sau SD.

Tot în categoria extraopțiuni vor fi trecute și canalele HBO, MaxPack și Film Now (fostul Digi Film), care vor putea sa fie achiziționate pentru o perioada contractuala indivizibilă de minimum o lună de zile, nefiind disponibilă furnizarea serviciilor pentru intervale mai mici de o lună.

Pentru Film Now vei plăti trei lei (TVA inclusă) chiar dacă ești persoană fizică sau juridică. Clienții care au semnat contractul după 6 decembrie, plătesc deja taxa.

Dacă ești deja client RCS-RDS, de la 1 februarie vei plăti tot trei lei pentru Film Now.

RCS-RDS | Digi: ce notificare vei primi pentru a ști când și cât vei plăti

În mod normal, RCS-RDS | Digi ar trebui să-ți notifice la momentul potrivit noile modificări. Iată ce mesaj ar trebui să primești:

„Prin Film Now (fostul Digi Film), RCS & RDS aduce în casele telespectatorilor cele mai importante și mai emoționante producții cinematografice. De la filmele cu cele mai mari încasări la serialele de vârf ale momentului, Film Now răspunde tuturor gusturilor. Vă propunem, din 1 februarie 2019, un nou tarif pentru extraopțiunea Film Now, de 3 lei/lună. În cazul în care nu sunteți de acord cu această modificare, aveți dreptul de a renunța la extraopțiunea Film Now, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări, fără plata vreunei penalități sau despăgubiri.

Vă informăm, totodată, că la achiziționarea mai multor extraopţiuni Pay TV din oferta curentă a Digi RCS & RDS (HBO, MaxPack, FilmNow, Digi 4K, mai putin extraopţiunea Adult), veţi putea beneficia de următoarele reduceri aplicate la serviciul TV digital de bază: