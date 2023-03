RCA se scumpește în 2023 pentru acești șoferi. Veștile pe care fix ei nu voiau să le audă

În septembrie 2021 piața polițelor RCA din România avea să fie zgudită de falimentul City Insurance, cel mai mare furnizor de asigurări de răspundere civilă auto (RCA) de pe piața românească. Efectul imediat al acestei decizii a fost creșterea prețurilor pentru această poliță obligatorie, și au crescut semnificativ. Un proiect de lege pentru plafonarea prețurilor la tarifele de referință impuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) timp de șase luni era aprobat în Parlament, pentru restabilirea situației pe piață și asigurarea stabilității. În plus, o nouă companie de asigurări de stat era lansată în vara aceluiași an, sub acoperirea CEC Bank și controlul statului. Astăzi, din păcate, asistăm la un nou trend previzibil de altfel, și anume RCA se scumpește în 2023 pentru acești șoferi, iar acestea sunt veștile pe care fix ei nu voiau să le audă șoferii români.

Piața polițelor RCA din România zgudită de falimentul City Insurance

Anul 2021, de altfel un an extrem de greu din punct de vedere economic, criza venind după un an de pandemie, avea să aducă o situație fără precedent în această piață prin falimentul celui mai mare asigurător RCA, falimentul City Insurance.

Jucătorii rămași la acel moment, și care există și azi, au simțit momentul, astfel că majorarea prețurilor la polițele RCA era de așteptat, iar intervenția ASF era una deja târzie, prin proiectul aprobat de Parlament. Anul următor, pe același fond al instabilității și a diminuării gradului de competitivitate, datele au arătat o nouă majorare cu 80% a prețurilor la polițele RCA pe piața asigurărilor din România.

O analiză realizată la finalul lui 2022 anunța, din păcate, ceea ce vedem azi în piața de RCA, și anume un efect de domino în privința noilor prețuri pentru asigurările de acest tip, cu alte cuvinte, RCA se scumpește în 2023 pentru acești șoferi, iar acestea sunt veștile pe care fix ei nu voiau să le audă șoferii români.

Un nou val previzibil, RCA se scumpește în 2023

Odată cu intrarea în 2023, Guvernul condus de Nicolae Ciucă anunța mai multe modificări, inclusiv în piața asigurărilor, asta însemnând de fapt că asigurările RCA vor fi și ele mai scumpe, deoarece companiile de asigurări sunt obligate, începând de anul aesta, să plătească contribuții mai mari la Fondul de Garantare, iar cheltuielile cu aceste contribuții nu mai pot fi subvenționate de asigurători.

Undeva prin februarie ASF publica noile date referitoare la modul în care sunt și vor fi plătite sumele pentru asigurările de tip RCA, iar informațiile arată clar o majorare importantă față de anul trecut. Ideea este că în 2023, un viitor asigurat, în condițiile în care are vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, va plăti din acest an sume curpinse între 1.964 de lei şi 2.867 de lei, iar tariful de referință publicat de ASF a ajuns la suma de 1.236 de lei, iar în mod real acest tarif este cuprins între 728 de lei şi 1.631 de lei.

În aeeași lună februarie, ASF publica, pe lângă tarifele de referință, și raportul anual care poate fi consultat aici. În galeria acestui material regăsiți și tabelele cu noile prețuri de referință stabilite de ASF pentru anul 2023.