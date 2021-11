Dani Oțil, derapaj la Neatza de la prima oră. Cum l-a jignit pe Răzvan Simion, dar și emisiunea pentru care lucreaza

Dani Oțil a răbufnit la Neatza cu Răzvan și Dani! Prezentatorul de televiziune nu s-a mai putut abține după o remarcă răutăcioasă făcută de colegul său, Răzvan Simion. Acesta și-a surprins fanii în momentul în care prezenta o rubrică. Ce nemulțumire a avut, de fapt?

Dani Oțil și Răzvan Simion formează un duo de succes de foarte mulți ani, iar aceștia sunt urmăriți în fiecare zi de foarte mulți telespectatori la Antena 1. Cei doi au reușit să rămână în atenția publicului pentru glumele pe care le fac, dar și pentru poveștile pe care le dezvăluie admiratorilor.

Totuși, Dani Oțil s-a supărat pe colegul său. Răzvan Simion i-a spus proaspătului tătic că s-a bâlbâit în timp ce prezenta o rubrică, astfel că prezentatorul de televiziune nu s-a mai abținut. Acesta i-a sugerat partenerului Dalianei Răducan să preia ce are el de făcut.

Totuși, totul este bine când se termină cu bine. Toți au început să râdă după ieșirea nervoasă pe care a avut-o prezentatorul de televiziune, semn că spiritele s-au calmat în platoul show-ului Neatza cu Răzvan și Dani.

Dani Oțil stârnește râsete de fiecare dată când vorbește despre noua etapă din viața lui. Prezentatorul de la Neatza a glumit pe seama căsniciei sale, spre deliciul telespectatorilor. Acesta a mărturisit că nu are cum să se plictisească, mai cu seamă pentru că fiul său îl ține treaz chiar și nopțile.

Dani Oțil s-a căsătorit cu partenera lui, Gabriela Prisăcariu. Cei doi au devenit de curând părinții unui minunat băiețel. Totuși, prezentatorul TV a mărturisit, de multe ori, că viața de tătic nu este chiar așa de ușoară precum pare.

„De asta m-am căsătorit. Fac numai ce îmi place. Am lăsat toate lucrurile în spate, rutina, corvoada. De asta m-am căsătorit și am făcut un copil, pentru că fac doar ce îmi place. Nu am timp să mă plictisesc.

Chiar și aseară când nu am avut timp să pun geană pe geană nu m-am plictisit, plimbam un castravete mic pe scări.”, a mărturisit simpaticul prezentator de televiziune.