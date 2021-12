Ce a spus Răzvan Simion despre Lidia Buble deși s-au despărțit de mult. Totul e public VIDEO

Răzvan Simion a vorbit despre Lidia Buble, deși cei doi nu mai formează de mult un cuplu. Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste alături de Daliana Răducan. Într-un podcast al lui Damian Drăghici, prezentatorul s-a exprimat în ce privește fostele sale relații.

Răzvan Simion are o relație cu Daliana Răducan, arhitect de meserie, însă acesta a trecut printr-un divorț, dar și printr-o despărțire. El a spus că nu regretă mariajul cu mama copiilor săi, Diana, dar nici relația cu artista Lidia Buble. El a spus că a avut de învățat de la fiecare femeie din viața sa. Răzvan Simion a divorțat de soția sa în anul 2015, apoi a avut o relație cu Lidia Buble, care s-a încheiat în urmă cu mai bine de un an.

În podcastul amintit, Răzvan Simion a afirmat că a înțeles că fiecare etapă din viața sa așa a trebuit să se întâmple și că a acceptat că așa trebuiau să fie lucrurile.

„Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi.

Am înțeles și dezechilibrele pe care le-am avut și pe care le-am produs. (…) Eu am dreptul să fiu fericit. Am iertat, m-am iertat și pe mine și mă simt mai bine”, a spus el în podcastul lui Damian Drăghici.