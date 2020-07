Răzvan Simion și Lidia Buble, decizie uriașă după ce s-au revăzut. Ce se întâmplă acum între ei

Răzvan Simion și Lidia Buble s-au întâlnit recent și nu ar fi fost vorba doar despre un proiect muzical. S-au împăcat cei doi de o săptămână? Anunțul bombă a fost făcut de prietenii acestora.

La două luni de la despărțire, Lidia Buble și Răzvan Simion s-au revăzut. Plin de emoții a fost momentul dar surpiza abia acum urmează: S-au împăcat aceștia acum o săptămână? Întâlnirea a avut loc chiar la filmările noului videoclip al cântăreței, cei doi colaborând pe plan muzical de ani buni.

Vestea despărțirii a cutremurat showbiz-ul romanesc, iar decizia de a o lua pe drumuri diferite după cinci ani de iubire nebună a fost comentată de toată lumea. Mai exact, acum o lună, prezentatorul TV anunța oficial separarea de Lidia Buble, printr-un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pt că mi au oferit prea mult ori prea puțîn dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m am iubit prea puțîn în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac.

Au fost ani în care m am ferit de iubire că de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit“, scria Răzvan pe Instagram.