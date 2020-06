Se împacă Lidia Buble și Răzvan Simion? Detaliul care dă de bănuit

E cale de împăcare între Lidia Buble și Răzvan Simion? Ce detaliu i-a lăsat pe fanii cuplului să spere că iubirea dintre ei nu s-a dus și că își vor scrie în continuare povestea de dragoste?

Despărțirea dintre cunoscuta cântăreață și prezentatorul de la Neatza a fost un șoc pentru fanii acestora. Cu toate că s-au depărtat ușor unul de celălalt, abia ulterior s-a aflat de faptul că nu mai locuiesc împreună și că plecarea Lidiei la familia sa a picat și drept un pretext pentru a-și lniști gândurile. La doar o lună după ce amorezii au confirmat public faptul că drumurile lor se despart aici, se arată o schimbare în relația lor. Lidia și Răzvan au încetat să se urmărească pe rețelele de socializare după ce au pus punct poveștii lor.

Detaliul ieșit în evidență a fost că acum se au din nou la follow, lucru care poate însemna o viitoare împăcare sau o relație de amiciție decentă între doi foști iubiți. Mai mult decât atât, prezentatorul de televiziune este destul de prezent în mediul online și nu se sfiește să aprecieze fotografiile postate de fosta parteneră. De când au anunțat că zvonurile care circulau deja de luni bune înainte sunt adevărate, ambele vedete nu au ținut să iasă cu nimic în relief și s-au bucurat de liniștea căminului venită odată cu criza sanitară.

„Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt intelept”

Răzvan Simion