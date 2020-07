EXCLUSIV Lidia Buble și Răzvan Simion, întâlnire de gradul zero. Ce s-a întâmplat când artista a dat ochii cu el, într-un loc în care nimeni nu se aștepta. Detalii de ultimă oră

La două luni de la despărțire, cei doi foști iubiți au dat nas în nas la filmările videoclipului Lidiei. Impact.ro a aflat ce s-a întâmplat la întâlnirea cu pricina.

Lidia Buble și Răzvan Simion, revedere la două luni de la despărțire

În urmă cu o lună, Răzvan Simion a anunțat pe contul său de socializare, faptul că el și Lidia Buble nu mai formează un cuplu. Prezentatorul matinalului Antenei 1

scria un mesaj înduișător, din care se putea înțelege clar faptul că despărțirea l-a făcut să sufere enorm, dând de înțeles că blondina ar fi cea care a pus punct relației: “Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare că la un moment dat am devenit insuficient. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine, dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiecte muzicale. În rest, suntem doi foști iubiți, actuali buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”.

Înainte ca Răzvan să facă anunțul cu pricina, Lidia se mutase, deja, din casa acestuia, iar mai apoi a plecat pentru câteva săptămâni la familia ei, la Oradea. În tot acest timp, Lidia nu a dat semne prea mari că ar suferi după despărțire, ținând cont că a fost văzută mai tot timpul veselă și că postează poze din ce în ce mai sexy, fiind la un pas să treacă peste linia fină a decenței.

S-au reîntâlnit la două luni după ce și-au spus adio

Între timp, artista a fost nevoită să se întoarcă la București pentru a pregăti un nou proiect musical. Săptămâna trecută au avut loc și filmările videoclipului celei mai noi piese care, la fel ca și cele de până acum, se va bucura, cu siguranță, de un real succes. Conform surselor noastre, Lidia a trecut printr-un moment de-a dreptul tulburător, după ce Răzvan Simion și-a făcut apariția la filmări.