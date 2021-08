Răzvan Simion și Daliana Răducan s-au pozat în dormitor. Ce moment intim au împărtășit cu fanii lor

Răzvan Simion și iubita sa, Daliana Răducan, s-au pozat în dormitor. Ei doi au împărtășit astfel un moment intim cu fanii lor, moment care, cu siguranță, i-a lăsat fără grai pe aceștia.

Ce doi au sărbătorit aniversarea brunetei într-un cadru romantic, o mini-vacanță departe de București. Răzvan Simion este, cum se știe, foarte atent cu femeile din viața lui, astfel că după ce și-a sărbătorit fiica, a venit rândul să-și sărbătorească iubita. De altfel, cei doi se iubesc de multă vreme, mai exact de când matinalul s-a despărțit de artista Lidia Buble, al cărei manager a rămas.

El și actuala iubită merg des în vacanțe deosebite, așa cum s-a întâmplat și cu ocazia zilei de naștere a Dalianei Răducan. Cei doi au părăsit Capitala, pentru a petrece un weekend în natură, unde au avut, cu siguranță, parte de liniște.

Cei doi s-au pozat și în dormitor, după care au postat imaginea și pe Internet. Nu, nu este vorba despre o imagine deocheată, ci cei doi apar îmbrățișați în fața oglinzii, dar tot un moment intim rămâne, pe care, iată, aceștia au dorit să îl facă public, alături de un mesaj.

Primul care s-a exprimat despre ziua petrecută de cei doi, dar și despre aniversare a fost Răzvan Simion, celebrul matinal de la Antena 1.

La scurt timp, a venit și mesajul brunetei, care se declară o femeie împlinită și fericită.

Amintim că Daliana Răducan, actuala iubită a lui Răzvan Simion, a făcut parte din echipa „Visuri la cheie”, emisiunea de la PRO TV, aceasta activând ca arhitect și designer de interior.

Se întâmpla în luna mai a acestui an, când Răzvan Simion arăta o poză oficială cu noua iubită. Răzvan Simion s-a despărțit anul trecut de Lidia Buble, însă i-a rămas în continuare manager.

De altfel, Lidia Buble a aflat că Răzvan Simion are o nouă poveste de iubire și a reacționat în urmă cu ceva timp.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă” , a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.