Ce a făcut fiica lui Răzvan Simion cu Daliana, noua iubită a tatălui său. Lidia Buble sigur se va enerva

Fiica lui Răzvan Simion este o adolecentă superbă care a împlinit 17 ani și îi oferă toate motivele de mândrie tatălui ei.

Ianca Simion este de o frumusețe rară. Adolescenta a împlinit 17 ani, motiv pentru care tatăl ei, prezentatorul tv, i-a făcut o urare emoționantă.

Răzvan și fiica lui apar înr-o fotografie împreună. Aflați într-un restaurant de lux, prezentatorul și fiica lui s-au pozat împreună, iar postarea a adunat rapid mii de like-uri și comentarii.

„Minunea mea de 17 ani…”a scris Răzvan.

Ianca Simion se înțelege de minune Daliana Răduca, iubita tatălui său. Cele două petrec mult timp împreună și au o relație extrem de sinceră și deschisă.

Cele două s-au fotografiat împreună, iar Daliana a postat selfie-ul pe rețelele sociale, cu descrierea „Daliana și Dariana”, alături de o inimioară.

Cu Lidia Buble, fiica lui Răzvan nu avea foarte multe fotografii și nici nu prea se afișau împreună. Iată că acum Daliana a reușit să ajungă la sufletul adolescentei.

Daliana și Răzvan au o relație stabilă de mai mult timp. Bruneta și prezentatorul sunt mai fericiți ca niciodată.

Lidia Buble, fosta iubită a lui Răzvan Simion a vorbit despre noua relație a prezentatorului, spunând că nu este geloasă pe ea.

”Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă.”, a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.