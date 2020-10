Răzvan Simion, primul mesaj despre Lidia Buble și Cornel Ilie de la Vunk. Ce a postat vedeta TV

Răzvan Simion a scris primul mesaj despre Lidia Buble și Cornel Ilie de la Vunk după ce cei doi au lansat o melodie împreună. Numai că, în noul videoclip între cei doi au loc atingeri tandre, priviri intense, iar versurile sunt pline de dragoste.

Răzvan Simion a ieșit din platou când Lidia Buble și Cornel Ilie de la Vunk au cântat melodia pe care au lansat-o împreună. Ce s-a întâmplat.

Lidia Buble și Cornel Ilie au fost invitați să cânte noua piesă în studioul Antenei 1, în emsiunea lui Răzvan și Dani. Numai că Răzvan Simion a ieșit din platou în momentul când Lidia Bunle a început să se atingă drăgăstos cu colegul de piesă și să își arunce priviri de îndrăgostiți. Lumea rea a spus că Răzvan Simion ar fi gelos, numai că, după ieșire, prezentatorul TV a revenit pe Instagram cu un mesaj în care spune că piesa Lidiei Buble și a lui Cornel Ilie va fi sigur un superhit.

Nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul că Răzvan Simion a rămas aproape de Lidia Buble după despărțire, acum fiindu-i manager. Drept urmare, prezentatorul TV pare să-și susțină fosta iubită, chit dacă ar fi vorba și despre o relație între ea și Cornel Ilie.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în luna mai a acestui an

Reamintim că Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în luna mai a acestui an, după o relație de peste cinci ani. Prezentatorul TV este cel care a anunțat în mod oficil despărțirea pe contul de Instagram printr-un mesaj. Potrivit spuselor sale, Răzvan a declarat că Lidia nu mai era fericită alături de el.

“O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine.

Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept.

Copilul râde:

“Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”

Tânărul cântă:

“Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”

Bătrânul tace:

“Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B.

Viața frumoasa, Sufletel!”, a fost mesajul de despărțire al lui Răzvan Simion la momentul despărțirii de Lidia Buble.