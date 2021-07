Răzvan Simion nu îşi poate reveni din şoc. Ce și-a făcut fiica lui la 16 ani: „Imi pare rău”

Ianca Simion și-a luat prin surprindere părinții, dar și fanii celebrului său tată. Ce și-a făcut tânăra în vârstă de 16 ani? Cei mai mulți dintre adolescenți au această curiozitate. Fiica moderatorului s-a schimbat foarte mult în ultimii ani.

Fiica lui Răzvan Simion a ajuns la frumoasa vârstă de 16 ani. Aceasta s-a transformat într-o domnișoară superbă, iar de curând și-a satisfăcut câteva curiozități. Concret, adolescenta a hotărât că este momentul pentru unele schimbări de ordin estetic, așa că s-a vopsit blondă și și-a făcut un mic tatuaj pe unul dintre brațe.

Ianca se află într-o perioadă a experimentelor, dar cu toate astea nu a exagerat în nicio privință. Fiica celebrului matinal de la Antena 1 a postat pe instagram o fotografie cu noul ‘accesoriu’, iar în dreptul ei a scris mesajul: „Îmi pare rău, mamă.”

Prezentatorul are doi copii din primul mariaj cu Diana, ulterior s-a afișat cu Lidia Buble alături de care a avut o relație de cinci ani, iar acum trăiește din nou fiorii dragostei cu Daliana Răducan.

Fanii au observat că adolescenta are o relație cu mult mai frumoasă cu noua parteneră a tatălui. Cele două ies împreună și se pozează des, ulterior le arată internauților clipele fantastice în care își consolidează povestea.

Amintim că Lidia a subliniat în vremea în care se iubea cu Simion că îi consideră pe copiii acestuia frații ei mai mici. Este cunoscut faptul că cei patru au fost într-o vacanță scurtă la Disneyland, ulterior legătura dintre ei s-a rupt odată cu separarea vedetelor.

Lidia și Răzvan au tangențe acum, dar doar strict profesional. Nu se știe dacă solista are acum un nou bărbat în viața ei, dar statusul amoros al lui Răzvan este cu siguranță unul stabil.

„Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Tudor are 10 ani, iar Ianca urmează să împlinească 14 ani. Suntem ca două surori. Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon.

Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine. Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii”

Lidia Buble