Soția lui Dani Oțil are probleme cu sarcina. Gabriela Prisăcariu, însărcinată în luna a șaptea nu se bucură de o sarcină ușoară. Cu toate acestea, Gabriela este optimistă și fericită că va deveni mămică, mai ales că are parte de tot sprijinul soțului ei.

Activa pe rețelele de socializare, Gabriela Prisăcariu a vorbit deschis despre problemele prin care trece, dar și despre faptul că Dani Oțil este un real ajutor pentru ea în această perioadă.

Partenera de viață a prezentatorului de la Neața a organizat pe profilul personal de Instagram o sesiune cu întrebări de la fani. Cu ocazia aceasta s-a aflat ca frumoasa blondină se confruntă cu probleme în sarcină.

Gabriela urmează să nască în luna septembrie și deja a început pregătirile pentru eveniment. Spre deosebire de alte mămici sau viitoare mămici, Gabriela nu s-a hotărât încă dacă va naște natural sau prin cezariană, ci așteaptă să vadă cum vor decurge lucrurile.

„Încă nu am decis, vedem ce vrea și bebelușul”, a declarat Gabriela Prisăcariu Oțil pe pagina de Instagram.

Aceasta a mărturisit apoi, după ce a fost întrebată dacă doarme bine noaptea, că are probleme cu sarcina. Soția lui Dani Oțil a mărturisit că are probleme cu durerile de spate.

„Durerile de spate îmi mai dau bătăi de cap, în rest sunt ok. Stau în pat liniștită și mă masează Dani”, a spus Gabriela.

Din fericire, soțul acesteia este un real sprijin pentru ea și o ajută să treacă mai ușor peste aceste dureri cu tratamente speciale.

Despre bebeluș, Gabriela a mărturisit că „este activ și îl simt tot mai bine”.

Gabriela Prisăcariu are o siluetă de invidiat și pare că nu ar fi pus nici un gram în timpul sarcinii. Cu toate acestea, soția lui Dani Oțil a mărturisit că a acumulat 10 kilograme. Însă acestea nu se văd deloc.

„Înainte de sarcină aveam 60 kg, acum am 70. Nu am exagerat niciodată cu mâncarea, iar înainte de sarcină am făcut sport”, a mărturisit viitoarea mămică.