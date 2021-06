Dani Oțil a trăit șocul vieții sale când s-a dus să cumpere un pat de copil. Nu i-a venit să creadă ce aude

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc cele mai frumoase momente din viață. Cei doi vor deveni părinți de băiat în scurt timp, astfel că pun la cale ultimele detalii pentru venirea pe lume a copilului lor.

Dani Oțil a povestit însă că a avut un șoc atunci când a mers să cumpere un pătuț de copil. Acestuia i s-a părut extrem de scump, așadar, a renunțat la idee.

”Ai vazut cat e un pat de copil? E cat un Matiz. Am fost intr-un magazin sa luam un pat de copil. Cand am aflat cat costa, am zis ca e bine, pana la 16 ani nu il mai schimb. Dar doamna de acolo mi-a zis că salteaua trebuie schimbata de cateva ori. Si am plecat imediat… Un pat e cat un Matiz, mai bine imi luam un Matiz cand eram mai tanar.