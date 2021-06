Dani Oțil, șoc total după ce a mers la Milano în weekend: ‘M-am dus de rușine să îl salut’

Dani Oțil a povestit ce i s-a întâmplat în acest weekend când a fost, alături de soția sa, la Milano, Italia. El a spus că s-a întâlnit acolo, în mod inopinat cu colegul său, Răzvan Simion, și el, de asemenea însoțit.

Dani Oțil, șoc total după ce a mers la Milano în weekend

Dani a povestit că a rămas extrem de surprins să se întâlnească și acolo, deși ei se văd zilnic la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani. Dialogul dintre Răzvan și Dani, din emisiune, a fost de-a dreptul savuros.

”-In Italia, m-am intalnit cu Razvan, era la o terasa, a avut masa lângă bucătar. Era și Răzvan însoțit. M-am dus de rușine să îl salut. Asa se plimbă prin Milano (n.red. elegant), nu ca noi, in colanti de gravidă, trași peste burta.

-Eu cred ca nici pe lumea cealaltă nu ma lasi în pace.

-Am fost sa vedem Domul, ca nici pana la 40 de ani nu l-am vazut, si m-am rugat sa nu ma mai intalnesc cu el, dar in cinci minute a fost si el acolo. Eu nu stiu sa ma imbrac in vacanta in Italia. Ne-am intors pana la urma impreună in avion”, a fost dialogul dintre Dani și Răzvan.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au sărbătorit trei ani de relație

Dani a dus-o pe soția sa în weekend la Milano, sărbătorind trei ani de relație. Amintim că cei doi s-au căsătorit în urmă cu aproximativ o lună, Gabriela fiind și însărcinată cu un băiețel. Nunta a avut loc chiar la restaurantul lui Dani Oțil.

Gabriela Prisăcariu a declarat că este extrem de fericită că a devenit doamna Oțil.

“Sunt o doamnă acum, sunt doamna Oțil! Sunt foarte bine, mă simt bine, sunt foarte fericită. Nu mai am grețuri, am trecut de acea perioadă. Dacă Dumnezeu o să vrea și al doilea copilaș, el este binevenit. Mi-aș dori să nu ofer mai multe detalii, pentru că este o perioadă foarte intimă pentru mine, dar și pentru soțul meu”, ne-a mărturisit Gabriela în exclusivitate.

De altfel, frumosul fotomodel și-a dorit enorm să devină mamă.