Câți bani costă adidașii pe care Răzvan Simion i-a purtat la Neatza. Prețul este total neașteptat

În timp ce multe dintre vedete aleg să poarte ținute și încălțăminte pentru care alocă mici averi, iată că nu este cazul matinalului de la Neatza, Răzvan Simion.

Acesta se pare că alege să fie cât se poate de cumpătat în ce privește banii alocați pentru vestimentație, îndeosebi pentru încălțăminte și nu cheltuie averi pe ceea ce poartă. Spre exemplu, perechea de adidași purtată de matinal în această dimineață la Neatza este una destul de ieftină pentru o vedetă de talia sa, costând în jur de 300 de lei. Este vorba despre o pereche de adidași marca Adidas-Iniki Runner, extrem de comozi, de altfel, semn că vedeta apreciază comoditatea mai mult decât luxul și opulența.

Dani Oțil, colegul lui Răzvan Simion, a declarat că s-a întâlnit inopinat cu cu acesta la Milano, în acest weekend. Dani Oțil a ținut să remarce și modul în care colegul său se pozează atunci când savurează o cafea într-un loc minunat. Cei doi au discutat pe tema întâlnirii surpriză din Italia, acolo unde Dani a vrut să sărbătorească alături de soția sa, Gabriela Prisăcariu, trei ani de relație.

”-In Italia, m-am intalnit cu Razvan, era la o terasa, a avut masa lângă bucătar. Era și Răzvan însoțit. M-am dus de rușine să îl salut. Asa se plimbă prin Milano (n.red.elegant), nu ca noi, in colanti de gravidă peste burta.

-Eu cred ca nici pe lumea cealalalta nu ma lasi în pace.

Am fost sa vedem Domul, ca nici pana la 40 de ani nu l-am vazut, si m-am rugat sa nu ma mai intalnesc cu el, dar in cinci minute a fost si el acolo. Eu nu stiu sa ma imbrac in vacanta in Italia. Ne-am intors pana la urma impreună in avion. Are așa o figură, când se pozează cu cafeaua!…”, a fost dialogul dintre Dani și Răzvan, dialog purtat azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.