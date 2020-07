Răzvan Simion, gest superb pentru Lidia Buble. Ce a făcut azi vedeta de la Antena 1

Răzvan Simion și Lidia Buble s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni. Cu toate acestea, se pare că relația dintre cei doi nu este terminată, iar gestul prezentatorului a surprins pe toată lumea. Astfel, Răzvan Simion a postat ceva neașteptat pe contul său de socializare.

Răzvan Simion, gest superb pentru Lidia Buble

De altfel, Răzvan Simion este și cel care a confirmat despărțirea dintre el și Lidia Buble. După o serie de zvonuri, care anunțau ce e mai rău pentru cei doi, matinalul a precizat că relația celr două vedete nu mai funcționează.

”Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare că la un moment dat am devenit insuficient. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine, dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiecte muzicale. În rest, suntem doi foști iubiți, actuali buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept.”

Ce a făcut matinalul pentru Lidia Buble

Chiar și așa, după separare, fanii și-au dorit o împăcare. Astfel, gesturile celor două vedete au fost analizate în cel mai mic detaliu pentru a putea observa măcar o urmă de speranță pentru împăcare.

Și se pare că primul care a făcut acest pas a fost tot Răzvan. Astfel, colegul lui Dani Oțil a postat pe contul său de socializare un clip ce are legătură cu fosta sa iubită. Potrivit declarațiilor sale, el a continuat să colaboreze cu Lidia din punct de vedere profesional. De cealaltă parte, Lidia tocmai a lansat o piesă nouă și un clip proaspăt. Cum obiceiul lui Răzvan era să își promoveze iubita, acesta a păstrat tradiția și acum. Astfel, prezentatorul TV a împărtășit cu fanii săi noua piesă a Lidiei Buble.

Chiar dacă sunt despărțiți, Răzvan Simion a publicat clipul noii piese a Lidiei, precizând și ora la care melodia urmează să devină publică. Astfel, gestul prezentatorului i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă se poate vorbi despre o împăcare. Momentan, atât Lidia cât și Răzvan nu au anunțat nimic oficial.