Răzvan Lucescu, „gură de oxigen” cu PAOK. Cu ce a comparat tehnicianul român situația echipei sale

Răzvan Lucescu, „gură de oxigen” cu PAOK. Tehnicianul român a traversat o perioadă dificilă cu echipa greacă patronată de Ivan Savvidis. Între două înfrângeri în campionat, antrenorul de 52 de ani a refuzat și oferta FRF de a prelua echipa națională. Singura realizare a venit din Conference League, unde PAOK s-a calificat în fazele eliminatorii ale competiției.

Răzvan Lucescu, „gură de oxigen” cu PAOK. Antrenorul român are viață grea la echipa greacă. Deși a revenit cu mari speranțe la clubul patronat de Ivan Savvidis, Lucescu e departe de performanțele obținute în primul mandat avut la PAOK. Atunci, în 2019, a realizat dubla campionat-cupă, iar un alt titlu l-a pierdut, cu un an înainte, din cauza deciziilor luate „la masa verde”.

Răzvan Lucescu a avut timp, între două înfrângeri în campionat, să refuze și oferta FRF de preluare a postului de selecționer, rămas liber după plecarea lui Mirel Rădoi. Întâlnirea cu șefii FRF, plănuită ca fiind secretă, a fost dezvăluită de Playsport, fapt ce l-a iritat pe tehnician.

Răzvan Lucescu și PAOK au reușit, totuși, să se califice în 16-imile Conference League. Echipa greacă a învins, în ultimul meci al grupei, joi, modesta Lincoln, din Gibraltar, scor 2-0. Andrija Zivkovic ( minutul 17) și Stefan Schwab (minutul 55) au înscris pentru PAOK, care a întrerupt o serie de cinci meciuri fără victorie în toate competițiile.

PAOK s-a clasat pe locul doi în grupa F, cu 11 puncte, după FC Copenhaga,15 puncte. Dar reușita a fost plătită scump, 3 jucători de bază accidentându-se. Este vorba despre Omar El Kaddouri, Lucas Taylor și Stefan Schwab.. PAOK avea deja probleme de lot, cu Mitriță, Oliveira și Vieirinha accidentați și alți doi jucători testați pozitiv la COVID-19.

Răzvan Lucescu a comparat situația de la echipa sa cu cea a unui bolnav care are nevoie de medicamente. El a recunoscut că singura bucurie e calificarea în faza următoare din Conference League.

„Nu poate fi o situație bună și o atmosferă bună la echipă, e normal. Dar noi, cei care lucrăm în fotbal, suntem obișnuiți cu astfel de situații. Presiunea a fost uriașă, dar este ceva normal.

Suntem ca un bolnav care are nevoie de medicamente și poate că această calificare ne va ajuta. Sunt fericit că am obținut această calificare. Urmează o perioadă dificilă, cu accidentări și cazuri de coronavirus. Singura mea fericire în acest moment este calificarea în Conference League. Am riscat foarte mult astăzi și am pierdut câțiva jucători, fapt care ne va afecta pe viitor”, a spus Răzvan Lucescu, la finalul partidei.