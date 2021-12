Continuă seria neagră pentru Răzvan Lucescu. Ce a făcut PAOK, echipa antrenată de român

Continuă seria neagră pentru Răzvan Lucescu. Tehnicianul român de la PAOK Salonic traversează o adevărată criză cu echipa sa. Întâlnirea cu șefii FRF pentru o eventuală preluare a postului de selecționer nu i-a purtat noroc lui Răzvan Lucescu. Dimpotrivă, rezultatele obținute ulterior au fost jenante, mai ales că au fost înregistrate în fața unor echipe mult mai slab cotate decât trupa patronată de Ivan Savvidis.

Continuă seria neagră pentru Răzvan Lucescu. Parcă nimic nu mai merge la PAOK, pentru antrenorul de 52 de ani. Echipa din Salonic a ajuns la a patra partidă consecutivă fără victorie. Nici întâlnirea de taină cu șefii FRF, pentru preluarea postului de selecționer, nu i-a purtat noroc.

Dimpotrivă. Răzvan Lucescu a fost martor la violențele declanșate de fanii echipei sale la meciul cu Aris, codașa primei ligi din Grecia. În prelungirile partidei, la scorul de 1-0 pentru adversari, suporterii lui PAOK, nemulțumiși de rezultat, au invadat terenul și s-au luat la bătaie cu forțele de ordine.

Partida a fost întreruptă timp de 42 de minute, cele două echipe refugiindu-se la vestiare. Meciul a fost reluat, dar PAOK riscă o pedeapsă importantă de la federația elenă de fotbal. Echipa lui Răzvan Lucescu a rămas pe locul 3 în campionat, după 11 etape, dar la o distanță de 10 puncte față de liderul Olympiakos.

Răzvan Lucescu și-a asumat responsabilitatea pentru rezultatele slabe, dar spera într-un reviriment odată cu meciul din Cupa Greciei, contra echipei din liga secundă, AEL Larissa.

Nu am prea multe de spus pentru că sunt foarte supărat. Din cauza ultimelor două jocuri ne-am prăbușit (n.r. meciul cu Aris şi 0-2 cu Atromitos). Eu sunt vinovat, probabil că am setat standarde prea ridicate și poate că nu am reușit să gestionez problemele jucătorilor care au fost accidentaţi.

Trebuie să schimbăm lucrurile și să reacționăm. Trebuie să luptăm în continuare încă de la meciul din Cupă, de miercuri. Au trecut doar 20 de minute după meci, nu putem face o analiză. Trebuie să îi motivăm pe jucători și trebuie să găsim o modalitate de a reacționa”, a declarat Răzvan Lucescu, după PAOK – Aris, citat de digisport.ro.