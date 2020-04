Răzvan Fodor și Sorin Bontea, dezvăluiri. Ce s-a întâmplat în finala de la Asia Express

Sezonul trei din ”Asia Express” s-a terminat și știm și cine a câștigat banii puși în joc. Răzvan Fodor și Sorin Bontea, după 36 de episoade, au reușit să ajungă primii și să bată gongul de final, astfel câștigând și cei 30.000 de euro puși în joc.

Norocoșii de anul acesta au fost Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Pe lângă titulatura obținută, trofeul și marele premiu de mii de euro, aceștia s-au ales și cu oferte de reclame la fel și fel de produse care le aduc bineînțeles un alt bonus imaginii lor peste ani. Fodor laudă cu zor, alături de soția sa, o cafea renumită, în timp ce chef Bontea face reclamă la o ciocolată pentru gătit în rețele filamte chiar la el în bucătărie. Recompensa lor pentru asta se ridică la câteva mii de euro bune pentru care nu trebuie să mai muncească pe cât au făcut la Asia Express.

Mulți fani au reclamat, și nu odată, faptul că ”parcă ceva lipsește” din cadru, iar reacțiile participanților nu s-au lăsat așteptate. De-a lungul celor 36 de episoade s-au filmat, cu fiecare echipă, de la nouă la dospreze ore pe zi și a fost foarte greu pentru producători să aducă cât mai multe momente pe sticlă, astfel că de cele mai multe ori anumite lucruri au fost scoase la montaj. Asta nu înseamnă că nu au fost lăsate momente picante sau dramatice.

„Nici nu îmi vine să argumentez aşa ceva, când noi toţi ştim ce am trăit acolo. E aproape o jignire să spună cineva că a fost blat, dar pot înţelege că cei din faţa televizorului au întrebări sau sunt sceptici: pare ireal ca nişte oameni normali la cap să se arunce într-o competiţie ca asta. Dar totul are o explicaţie foarte simplă: o zi de filmare are cam 10-12 ore. Înmulţiţi asta cu 9 echipe. Rezultă un număr enorm de ore, care trebuie comprimate într-un singur episod pe post. E normal ca cei de acasă să simtă uneori că lipseşte ceva şi de aici să apară semnele de întrebare. Pe de altă parte, e greu să explici fiecăruia în parte ce înseamnă editare video pentru un proiect de asemenea anvergură”, a spus Răzvan Fodor.