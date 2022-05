Răzvan Fodor a făcut o criză de astm în timp ce dormea. Ce a povestit Irina Fodor

Cântărețul Răzvan Fodor se confruntă cu o problemă de sănătate foarte gravă. Artistul suferă de astm și a făcut o criză în timp ce se afla undeva în India, în timpul somnului. Totul a fost dezvăluit de Irina Fodor, soția artistului, care a realizat atunci că boala aceasta poate fi foarte periculoasă. Pentru a face haz de necaz, aceasta a scris pe blogul personal că este posesoare de bărbat carismatic, dar astmatic.

Irina Fodor a povestit când a realizat cât de periculoasă poate fi boala cu care se confruntă soțul ei, Răzvan Fodor. Totul s-a întâmplat în India, în toiul nopții. Cei doi au mers în India, unde au stat de vorbă admirând natura până noaptea târziu, alături de mai mulți prieteni, după care s-au băgat la somn. Condițiile de somn erau la cort, cu toți ceilalți prieteni. Irina Fodor a auzit peste noapte un zgomot ciudat, un șuierat. Era soțul ei care se sufoca.

„Răzvan mă prinde de mână și îmi spune, în timp ce deabia mai respira: Inhalatorul . Se sufoca. Afară-beznă, în cort-beznă, iar locația bagajelor noastre- deloc precisă. Știam că am doar câteva minute ca să găsesc medicamentul și m-a luat tremuratul: am pornit, de-a bușilea și am trecut, prin întuneric, peste capetele, mâinile și picioarele prietenilor noștri în timp ce pipăiam disperată colțurile cortului ca să găsesc borseta mea, în care știam că ascunsesem un inhalator pentru cazuri urgente. Fix ca acesta.