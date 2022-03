Lavinia Pîrva rupe tăcerea despre Ștefan Bănică și Irina Fodor după ce au fost fotografiați împreună, la ea acasă

Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr., a rupt tăcerea după ce soțul ei și Irina Fodor, colega sa de la emisiunea Dancing on Ice, au fost fotografiați împreună, la domiciliul soților Lavinia-Bănică. Iată ce a avut de zis bruneta, după ce s-a spus că Ștefan Bănică a avut o „întâlnire de taină” cu Irina Fodor, pe care a introdus-o în casă, prin garaj.

Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr., a „simțit nevoia”, după cum a afirmat în postarea făcută pe Instagram, să spună ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua întâlnirii dintre artist și colega sa de platou.

Pentru ei, eu eram înscrisă într-un studiu de cercetare al teleportării, am fost teleportată în Palestina ca să poată scrie în liniște ceva „senzational” și probabil îi încurcam puțin. Acesta este adevăratul motiv pentru care eu am primit rolul victimei invizibile în filmul creat de ei. Întrebarea mea este daca mai există oameni care mai cred în fantasmele ziariștilor?! Sper ca nu!”, a scris Lavinia Pîrva pe Instagram.

„Simt nevoia să vă împărtășesc cele întamplate. În ziua în care la noi acasă au sosit colegii lui Ștefan de la Show-ul de dans „Dancing on ice : Vis in Doi, printre care si Irina Fodor, eu împreună cu Ștefan i-am întâmpinat cu mult drag. „Paparazzi” au filmat toată scena pentru că erau la 10 metri de garajul nostru, însă pentru ei eu am fost invizibilă.

Emisiunea, „Dancing on Ice: Vis în doi” se vede din această primăvară la Antenei 1, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00. Prezentatorii acestui show sunt Ștefan Bănică și Irina Fodor.

„Mă bucur că încep un proiect nou în televiziune și că voi lucra cu echipa cu care am mai lucrat ani buni, tot în televiziune. Îmi place că fac parte dintr-o emisiune care se realizează pentru prima oară în România, Dancing on Ice – Vis în doi, pe care o voi prezenta alături de Irina Fodor. O emisiune extrem de ambițioasă, ținând cont de dificultatea pe care o întâmpină concurenții, care dansează în timp ce patinează.

Plus că, după mulți ani, iată, în sfârșit, o emisiune live, cu totul altceva față de o emisiune înregistrată. Adrenalina va fi mult mai mare și responsabilitatea asemenea. Și, chiar dacă am facut peste 100 de emisiuni în direct, timp de 4 ore, recunosc că tot am emoții. Ne vedem la Dancing on Ice – Vis în doi, live, sâmbătă (5 martie), de la ora 20.00, la Antena 1”, spunea Ștefan Bănică despre noul său proiect.