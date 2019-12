Răzvan Botezatu se căsătorește cu iubitul chiar în noaptea de Revelion. Cum a reacționat mama lui când a aflat

În ultima perioadă, în presa mondenă, se tot vorbește despre Răzvan Botezatu, fost moderator, și care și-a recunoscut, recent, orientarea sexuală. Cu ceva vreme în urmă șoca prin decizia sa de a părăsi definitiv țara, îndreptându-și atenția spre Germania. Întors de acolo, se pare că nu s-a întors cu mâna goală, ci cu un viitor soț.

Într-un interviu acordat celor de la Wowbiz.ro, Răzvan Botezatu declară că a decis să se așeze la casa lui. Și, normal, decizia vine după ce relația cu iubitul său a devenit, deși nu sunt de foarte mult timp împreună, mai bună ca niciodată.

”Da, sunt fericit. Am o relație care mă face fericit, nu regret nicio secundă că, inițial, m-am aruncat cu capul înainte. Suntem doi bărbați maturi și ne înțelegem perfect, este diferit de tot ce am experimentat eu până acum”, le-a dezvăluit, celor de la Wowbiz.ro , Răzvan Botezatu.

„Mi-am făcut curaj și i-am povestit mamei mele. M-a dus la psiholog. Acel psiholog mi-a salvat viața și mi-a schimbat total viața și gândirea. A fost Dumnezeul meu acea doamnă psiholog. Cu timpul m-am acceptat asa cum sunt. Prietenii mei știau, aveam curaj să le spun, însă am purtat mereu acea masca și nu am putut fi fericit pe deplin până când nu am recunoscut public. Sunt oricum același om, același caracter. Nu s-a schimbat nimic!”, a spus Răzvan Botezatu.