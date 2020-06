Războiul dintre Emily Burghelea și șefi a început. Cum a fost amenințată fosta asistentă tv

Șefii de la Acces Direct încearcă să o determine pe Emily Burghelea să nu mai facă alte dezvăluiri. Fosta asistentă de la Acces Direct a ajuns pe primele pagini după ce și-a dat demisia în direct de la emisiunea Acces Direct.

Războiul dintre Emily Burghelea și șefii de la Acces Direct a început

De altfel, nici prezentatoarea Acces Direct, Mirela Vaida, nu se aștepta ca frumoasa tânăra să izbucnească și să anunțe că nu mai vrea să facă parte din emisiune.

După ce a povestit în direct că Vulpița este agresată de Viorel și că staff-ul emisiunii știa aceste lucruri, dar că încearcă să ascundă totul, șefii au încercat să o facă să tacă. Au închis transmisunea în direct înainte ca Emily Burghelea să apuce să-și termine fraza, dar ”războiul” nu s-a oprit acolo.

”Au amenințat-o cu un proces”

Astfel, Emily Burghelea a făcut o serie de dezvăluiri legate de motivele care au determinat-o să demisioneze. Se pare însă că presiunea din partea șefilor este tot mai mare: „Au amenințat-o cu un proces”, au precizat surse pentru Cancan.

Dar în ciuda amenințărilor primite, Emily Burghelea a publicat ieri în videoclip în care îi acuza pe șefi că mint. Fosta asistentă de televiziune a arătat și documentul care arată că e a fost cea care și-a dat demisia și că nu a fost concediată. În plus, a mai povestit și ce s-a întâmplat în seara în care Viorel și Vulpița au fost la ea la grătar. Mai mult decât atât, Emily Burghelea a criticat-o dur și pe Mirela Vaida, arătând și o conversație în care se vedea că toată lumea știa despre calvarul prin care trece Vulpița lângă Viorel.

„Bună, tuturor. Eu sunt Emiliana, iar azi mi-am dat demisia de la Acces Direct. Știu că mulți dintre voi mi-au spus de-a lungul timpului că nu este bine să fac parte din acest format, dar, din momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni, nu am mai putut să fac parte din acest format.

Da, ați avut dreptate. Azi s-a depășit cu mult limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt cu mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e vorba de Vulpița, de X sau de Y, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare, nu am putut. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că eu nu am făcut chestia asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo și cu care m-am înțeles foarte bine, până astăzi, când m-au pus să fac ceva ce nu am putut să fac.

