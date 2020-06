Emily Burghelea continuă seria dezvăluirilor despre Vulpița și Mirela Vaida. Acuză din nou Antena 1

Emily Burghelea a scos artileria grea și a arătat că cei din staff-ul emisiunii Acces Direct vor să mușamalizeze bătăile pe care le ia Vulpița și de care știu toți.

Emily Burghelea continuă seria dezvăluirilor

Emily Burghelea a început să facă dezvăluiri picante din culisele emisiunii care s-a transformat într-o telenovelă de câteva luni bune. Fosta asistentă tv a venit în fața fanilor cu dovezi concrete. Astfel, Emily le-a arătat urmăritorilor că nu a fost dată afară, așa cum a spus Mirela Vaida, ci că a demisionat. Apoi, a spus tot ce s-a întâmplat la grătar.

Emily Burghelea a vorbit despre seara în care Vulpița i-a spus că este agresată de Viorel și a atașat și o captură de ecran dintr-o conversație cu colegii ei din emisiune.

„Am sunat-o într-adevăr pe Vulpița, nu pe Viorel, epntru că eu am prieten și nu suni bărbați. I-am invitat la grătar și nu cred că am greșit cu nimic. I-am chemat ca pe niște prieteni, tocmai de aia le-am spus să nu povestească despre chestia asta în emisiune. La grătarul ăăsta nu am vrut să vină niciun cameraman, niciun reporter. Acum la grătar a fost a doua oară când Vulpița mi-a spus că este bătută. Și prima dată când mi-a zia a fost atunci când a dormit la mine. A dormit la mine acasă pentru că se certa cu Viorel. A dormit la fiecare pe rând”, a precizat Emily Burghelea pe vlog.

Ce spune despre Mirela Vaida

În plus, fosta asistentă tv a avut ceva de spus și la adresa Mirelei Vaida, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa ei în emisiuni. Dar nu același lucru se poate spune, însă, și despre momentul în care camerele de filmat s-au oprit.

„Mirela știi foarte bine, ieri mă bălăcăreai după ce s-au stins camerele și astăzi îmi spui că am fost ca o soră, ca o fetiță. De ce? Ca să atragi admirația publicului? Oamenii sunt deștepți și s-au cam prins”, a mai spus Emily pe vlog.

Emily a mai spus că producătorii o mint pe Vulpița cu postul de asistentă tv pentru a mușamaliza incidentul cu bătaia. Emily a mai spus că dovezile pe care le-a prezentat sunt doar o mică parte.