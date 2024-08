Răsturnări de situație între Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii. Imaginile care confirmă dacă în prezent au divorțat sau nu

Așa cum scriam într-un alt articol recent, mai este puțin până la marele final de la Insula Iubirii. Cu toate astea, concurenții s-au întors deja în țară de la filmările show-ului ce au avut loc în Thailanda. Printre ei Cristina și Andrei Rotaru, care nu plecau din emisiune tocmai în termeni buni. Numai că, recent, au apărut răsturnări de situație între Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii, iar imaginile care confirmă dacă în prezent au divorțat sau nu.

Toți fanii show-ului știu că ceea ce văd în aceste zile sunt filmări și că totul este deja pregătit de mult pentru mare finală.

Fanii Antena 1 își vor lua la revedere de la sezonul 8 din acest reality show, iar cei care vor dori să vadă marea finală alături de concurenți, mai au timp să-și achiziționeze biletele.

Finala Insula Iubirii 2024 va avea loc pe 28 august a.c., într-un cadru demn de un astfel de eveniment, în celebra „Berăria H”, iar și va putea fi urmărită de la ora 20:30.

Vor fi prezenți toți concurenții și ispitele, precum și Radu Vâlcan, care va fi încă odată gazdă a acestui moment. Biletele le puteți achiziționa accesând aici și aici.

După ce avea să fie copleșită de trădarea lui Andrei, Cristina își găsea alinarea în brațele uneia din ispite, ca mai apoi, la terminarea filmărilor, cei doi să plece împreună acasă. Momentul a fost unul surprinzător, având în vedere declarațiile și atitudinea acestora, unul față de celălat.

Ideea e că majorittea concurenților au avut răsturinări de situații, doată ajunși acasă. Cu alte cuvinte, tot ce s-a întâmplat în timpul emisiunii s-a schimbat radical după ce toate cuplurile au ajuns acasă.

Dar, în ceea ce-i privește pe Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii, au apărut și imaginile care confirmă dacă în prezent au divorțat sau nu.

Cei doi concurenți care ajunseseră la un moment critic, s-ar fi împăcat, și imaginile care confirmă asta. Cei doi au fost surprinți împreună plecând într-o vacanță în Barcelona.

De altfel, pe contul de Instagram al concurentului au apărut câteva imagini, atât cu Cristina savurând o băutură, cât și cu amândoi pe una din plajele spaniole, deși Andrei pleca din emisiune la braț cu Diandra.

În ceea ce o privește pe partenera sa de viață, avea să fie extrem de dur criticată pentru unul din momentele incendiare din cadrul show-ului, sărutul pasional cu Eric Berinde la Insula Iubirii, iar Cristina avea să scrie pe rețelele de socializare pe această temă, comentând inclusiv posibilul divorț de Andrei:

„Nu am intervenit niciodată să comentez fie că veneau acuzații, păreri, judecăți, laude și așa mai departe! Vă voi lămuri un singur lucru, mama mea este îndurerată și nu joacă un rol și este penibil ce faceți dumneavoastră în necunoștință de cauză.

Apoi, show-ul a fost filmat cu 5 luni în urmă, eu asist ca și voi la mizeriile care apar, sunt dezamăgită, doare, dar acum văd detalii în amănunt! Am fost sub soc și mi-au scăpat multe, duc o luptă în mine și nu o sa vin să vă spun vouă cum decurge viața mea în acest moment și de ce apar imagini contradictorii, sunt sub contract, toate la timpul lor. Dar să știți că voi toți, inclusiv dumneavoastră, răsuciți cuțitul într-o rană deja adâncă!

Vă mai spun atât, vad ca și voi tot ce s-a petrecut, sunt trează, nu mai „dorm cu ochii deschiși’ dar ar mai fi multe de spus, toate la timpul lor cum spuneam! Numai bine și frumos oameni buni! Eu asta caut, binele și pacea!’”, a Cristina Rotaru.