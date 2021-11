Tatăl biologic al fetiței ucisă și incendiată a venit din străinătate să-și îngroape copilul, însă a aflat că mama acesteia a îngropat-o deja. Tatăl este de părere că femeie ar trebui decăzută din drepturile părintești.

Tatăl copilei s-a întors din străinătate să-și îngroape fetița, însă află de la presă că, peste weekend, mama deja a îngropat-o, cu toate că pe rol există dosar depus pentru substituire acord înhumare în Buzău, deoarece în Arad nu avea nicio rudă.

Bărbatul a așteptat timp de o săptămână să-i poată lua trupul de la morgă. În opinia lui, mama fetei ar trebui decăzută din drepturile părintești. În momentul de față, tatăl așteaptă decizia judecătorilor.

Acesta va începe curând demersurile de tragere la răspundere a celor care nu l-au anunțat să-și poate conduce copilul pe ultimul drum, la cimitir. În momentul în care a aflat că fiica sa a fost ucisă, bărbatul a fost copleșit de durere.

„Nici eu nu mai ştiu ce să spun, sunt copleşit de durere. Nu am vorbit cu nimeni până la ora actuală, nici cu mama fetei. Nu ştiu nimic, sunt în şoc, nu ştiu ce să explic, ce să spun. Nu am sunat încă la autorităţi, pentru că nu ştiu ce să îi întreb. Am auzit aşa multe încât nici aer nu mai am”, a declarat tatăl, la un post de televiziune.