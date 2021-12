Răsturnare de situație în scandalul Nuțu Cămătaru – Nicoleta Luciu. Decizie radicală, îl dă în judecată EXCLUSIV

Mulți au rămas surprinși în momentul în care s-a aflat ce legătură a existat între Nuțu Cămătaru și Nicoleta Luciu. În cartea „Dresori de lei și de fraieri”, de care s-a ocupat Codin Maticiuc, a fost dezvăluit modul în care s-au cunoscut cei doi.

Iată că bruneta a luat o decizie radicală după ce acest scandal a luat amploare!

Nicoleta Luciu s-a iubit cu Dinu Maxer timp de 8 ani, cei doi începând să formeze un cuplu în 1997 și despărțindu-se în 2005. Cu toate acestea, Nuțu Cămătaru a explicat că vedeta a făcut parte din cuceririle sale. Aceasta ar fi avut legături cu protagonistul cărții și Sile Cămătaru în 2003.

Pe atunci, vedeta încă forma un cuplu cu Dinu Maxer. Nuțu Cămătaru a povestit în cartea lui cum a cunoscut-o pe frumoasa brunetă, însă nu a făcut dezvăluiri despre natura relației pe care a avut-o cu aceasta. Totuși, mai multe detalii incendiare au ieșit la iveală despre Nicoleta Luciu.

Într-o declarație din 2006, Nuțu Cămătaru explica faptul că a avut legături cu unele dintre cele mai frumoase femei din showbiz, printre care și Nicoleta Luciu. Bruneta a luat o decizie radicală. Vedeta este hotărâtă să îl dea în judecată pe protagonistul cărții ‘Dresor de lei și de fraieri’.

Nicoleta Luciu este căsătorită cu Zsolt Csergo, omul de afaceri care a cucerit-o. Aceasta a renunțat la cariera din televiziune și s-a dedicat micuților săi. Vedeta a preferat să se axeze pe viața de familie. Sursele apropiate de aceasta susțin că bărbatul a aflat despre scandalul momentului.

Ba chiar, Zsolt Csergo este foarte supărat. În trecut, Nuțu Cămătaru explica faptul că s-a bucurat de multe cuceriri. Ba chiar, el puncta că a avut o legătură cu Nicoleta Luciu. Același lucru s-a întâmplat și cu Sile Cămătaru. Dezvăluirea a intrat în atenția tuturor după ce noua lui carte a fost lansată.

„N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viață sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete.

Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansează la „Surprize, Surprize!” pentru Andreea Marin și multe altele!

Păi Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actrița de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treaba. Am fost în 2003.

Era domnișoară. Păi a cui să spună că e logodnica? A lui Vasile de pe uliță?! Dacă nu zicea că-i logodnica lui Nuțu Cămătaru, cine mai auzea de ea?!

Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, spunea Nuțu Cămătaru în trecut, pentru ziarul Averea.