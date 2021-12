Nicoleta Luciu, relație șocantă cu Sile și Nuțu Cămătaru. L-a înșelat pe fostul iubit

În cartea de care s-a ocupat Codin Maticiuc sunt povestite unele dintre cele mai importante momente din viața lui Nuțu Cămătaru. Mulți și-au dat seama că există detalii făcute publice despre multe personaje feminine cunoscute în showbizul românesc, chiar dacă nu sunt date nume.

Cartea ‘Dresor de lei și de fraieri’ s-a bucurat de foarte mult succes printre români încă de la lansare. Totuși, Nuțu Cămătaru a explicat că anumite detalii și nume ale personajelor feminine din showbiz au fost cenzurate pentru a nu fi atrasă antipatia din partea lor.

„Am cenzurat despre femei… Nu am vrut să atragem antipatie, altele s-au căsătorit, au copii, sunt măritate la casa lor, e mai frumos așa…”, a mărturisit Nuțu Cămătaru la lansarea cărții despre viața sa.

Cei care citesc cartea la care a lucrat Codin Maticiuc timp de cinci ani au parte de multe surprize. Nuțu Cămătaru a povestit cum a cunoscut-o pe frumoasa Nicoleta Luciu. Acesta a preferat să nu ofere foarte multe detalii despre natura relației cu aceasta.

Au ieșit la iveală informații incendiare despre Nicoleta Luciu. Nuțu Cămătaru explica în 2006 că bruneta a fost una dintre cuceririle sale. Legăturile pe care vedeta le-a avut cu Nuțu și Sile Cămătaru au luat amploare în 2003, în timp ce aceasta avea o relație cu Dinu Maxer.

Nicoleta Luciu și Dinu Maxer s-au iubit timp de 8 ani. Cei doi au început o relație în 1997 și s-au despărțit în 2005.

„N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viață sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete.

Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansează la „Surprize, Surprize!” pentru Andreea Marin și multe altele!

Păi Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actrița de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treaba. Am fost în 2003.

Era domnișoară. Păi a cui să spună că e logodnica? A lui Vasile de pe uliță?! Dacă nu zicea că-i logodnica lui Nuțu Cămătaru, cine mai auzea de ea?!

Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, spunea Nuțu Cămătaru în trecut, pentru ziarul Averea.