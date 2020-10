Răsturnare de situație în scandalul dintre Alex Velea și protejații săi. Ce rol a avut, de fapt, fata Andreei Esca

Deşi războiul dintre iubitul Antoniei şi foştii membri Golden Boys Society părea să fi ajuns la final, iată că apar noi informaţii. Răsturnare de situaţie în scandalul dintre Alex Velea şi protejaţii săi: s-a aflat ce rol a avut, de fapt, Alexia Eram, fata Andreei Esca.

De câteva săptămâni, presa de monden din România scrie zilnic despre războiul anului în showbiz. După ce apele seau liniştiseră, iată că apar noi informaţii despre scandalul dintre Alex Velea şi protejaţii săi – Mario Fresh şi Lino Golden. Un apropiat al celor doi a povestit exact rolul avut de Alexia Eram, fata Andreei Esca în această problemă.

Zilele trecute, Mario a postat pe contul său de Instagram un mesaj direct către mentorul sau încercând o împăcare între cele două cupluri celebre.

“Am fost un GoldenBoy de la bun început și așa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viață. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios și foaaaarte lung, iar atunci când am intrat pe autostrada ne-am separat. Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok și așa… povestea sună diferit de la fiecare om implicat în treaba asta… Apreciez faptul că a fost cerebral și încheie acest capitol așa frumos. Nu vreau să merg mai departe cu vibe uri rele, doar recunoștință și mulțumiri ptr UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIAȚă! #13”, este mesajul publicat de Mario Fresh.