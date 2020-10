De ce a rupt Velea colaborarea cu Mario Fresh și Lino Golden, de fapt. Ce gest urât au făcut cei doi

Scandalul uriaș dintre Velea și cei doi fii adoptivi încă trezește nenumărate semne de întrebare în rândul fanilor. Ce s-a întâmplat între artiști și de ce partenerul Antoniei a rupt colaborarea cu cei pe care cândva i-a ajutat să ajungă atât de sus.

Alex Velea a aruncat mânușa și a rupt orice colaborare cu Lino Golden și Mario Fresh. Din păcate, deși fanii speră ca cei trei să se întoarcă la idei mai bune, lucrurile s-au stricat definitiv între artiști. Scandalul dintre ei persistă, iar într-un ultim ceas vine partenerul Antoniei care pune cărțile pe față și spune în sfârșit mult așteptatul motiv al despărțirii de fiii săi adoptivi. Din nefericire, familia pe care o credea a încercat să îl forțeze cu anumite proiecte. Vedeta a mărturisit totul detaliu cu detaliu în cadrul unui videoclip intitulat „Răspunsul meu pentru Lino și Mario”. Conform artistului, certurile între cei trei au început când Velea a încercat să promoveze și alți artiști de la Golden Boy Society. Amintim că Lino a încălcat o regulă aparte, anume să nu se împrietenească cu „dușmanul”, lucru pe care îl face acum băiatul cu Abi Talent.

Motivul? Faima…„Nu cred în dragostea făcută cu sila, deşi repet, contractual ei încă au nişte obligaţii faţă de mine. De azi înainte, nu mai au! Sunt liberi de contract, băieţi să fiţi fericiţi! Nu vreau să vă urăsc, vă iubesc. Dacă ar fi să mai fac încă o dată treaba asta, aş face-o la fel. Recunosc, sunt puţin dezamăgit, dar asta e viaţa. Multă Baftă!”, a spus iubitul Antoniei.

„De la bun început, şi Mario şi Lino au ştiut dorinţa mea de a-i ajuta şi pe alţii, exact cum am făcut şi cu ei. Când am făcut Golden Boy Society mi-am dorit să pot crea o familie în care să ne sprijinim, să ne ajutăm şi când suntem pe val şi când cifrele scad. Însă Lino şi Mario au uitat de aceste lucruri când au început să dea de faimă, iar prin acţiune lor au arătat că nu-şi mai doresc să facă parte din Golden Boy Society. Punctul culminant a fost atunci când ei au încercat să mă forţeze să fac parte din anumite proiecte de ale lor în care eu nu am crezut, puteam să mă opun din punct de vedere contractual, dar nu am făcut-o, piesele s-au lansat, iar eu mi-am dat seama că drumul nostru împreună nu mai poate continua”

Alex Velea (Sursa: youtube.com)