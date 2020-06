Emilia Șercan, anunț de ultimă oră! A câștigat procesul cu statul român. Ce trebuie să îi ofere acum Guvernul Orban

Emilia Șercan a câștigat procesul intentat MApN pentru refuzul de a furniza informații de interes public pe motiv de GDPR. Ce trebuie să primească acum jurnalista de la Guvernul Orban?

Mulți români s-au bucurat să-i fie alături în câștigul din prima instanță, din luna decemrbie a lui 2019, în acest proces. Anunțul că a câștigat definitiv în iunie a lui 2020 pe Legea 544/2001 cu Guvernul României a fost o veste bună pentru cei care au sprijinit-o și care au contat pe jurnalistă să se facă dreptate și ca toate cărțile să fie puse pe masă.

Această lungă călătorie la braț cu statul român a pornit pentru Emilia în urmă cu patru ani, atunci când a dat în judecată Guvernul României și mai multe ministere, după ce le-a cerut listele cu doctorii pe care îi aveau angajați și după ce i s-a refuzat răspunsul. Jurnalista a câștigat la fond la Tribunalul București, ulterior Guvernul a făcut recurs, iar la Curtea de Apel s-a decis casarea sentinței de fond și trimiterea dosarului spre rejudecare la instanța de fond.

„Am luat-o, practic, de la zero. La a doua judecată pe fond am pierdut, dar am făcut recurs. Iar Guvernul a făcut recurs incident. Ei, în ziua în care mi-au venit actele în plic cu întâmpinarea la recursul meu și cu un recurs incident mă uitam la hârtiile alea ca la mașini străine. Am pus mâna și am citit ce e ăla recurs incident (mulțumesc Guvernului că m-a făcut să aflu despre el 😊), l-am combătut – aparent bine -, iar decizia finală a fost de respingere a recursului incident, de casare a sentinței de la fond, de rejudecare a cazului și de admitere a cererii mele. Și uite așa am câștigat definitiv cel mai lung proces pe care l-am avut vreodată”

Emilia Șercan