Pelerinajul lui Mircea Geoana pe la televiziuni și site-uri: Secretarul general adjunct al NATO a vorbit în premieră și despre boala sa

Mircea Geoană se află în campanie mediatică prin țară, astfel că secretarul general adjunct NATO a oferit mai multe interviuri în care a povestit despre proiectele sale, dar și despre cumpenele prin care a trecut în viață din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. Politicianul nu a pierdut din vedere să povestească despre tensiunile prin care a trecut după ce a pierdut alegerile prezidențiale, în 20029, atunci când a concurat cu Traian Băsescu.

Mircea Geoană a trecut prin câteva încercări grele, însă acesta a reușit să le depășească cu brio, iar astăzi, poate discuta deschis despre mai multe perioade pe care a dorit să le țină departe de ochii lumii.

Politicianul a acordat recent un interviu pentru jurnalistul Marius Tucă, în fața căruia s-a destăinuit și a vorbit despre puterea și curajul cu care a înfruntat boala, reușind să o învingă.

„Sunt bine. Am avut o sperietură, asta este adevărat și, har Domnului! Efectiv, faptul că am o genă bună m-a făcut să fiu dincolo de chestiunea asta. Am avut o sperietură care a trecut, e în spate, sunt în formă. Ne uităm înainte”, a spus Mircea Geoană în interviul oferit pentru ziarul Gândul.