Răspunsul Laurei Cosoi pentru toți cei care o critică pentru faptul că are prea mulți copii: „Adică gata… A început să mă deranjeze”

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean se pregătesc să devină părinți pentru a patra oară. Cei doi mai au împreună trei fetițe, Lara, Rita și Vera, iar anunțul că își vor mări familia a venit la pachet și cu numeroase critici din partea internauților.

Într-un interviu recent, Laura Cosoi a răbufnit și le-a oferit un răspuns pe măsură tuturor celor care o critică pentru faptul că are prea mulți copii.

Ea a continuat explicând că fiecare familie își decide numărul de copii și modul în care îi cresc.

„Fiecare face câți copii dorește și îi crește cum vrea. Sunt poate mai sensibilă acum și pentru că oricum hormonal sunt așa într-un roller coaster și emoțional. Și pentru că real îți spun că nu m-am gândit că voi avea patru copii. Bineînțeles că, la un moment dat, am zis: ”gata, ok, s-a terminat cu trei”. Deci știam că oricum șansele erau foarte mici să se mai întâmple.

În primul rând asta, dar după aceea am avut un moment din ăsta, când am văzut un copil mic, a fost o chestie, nu știu. Apoi când tu simți așa și când știi că soțul tău își dorește foarte mult și că e ceva ce putem să ducem.

De asta zic că eu am mai zis că “nu” și a fost și zic acum că “nu” și cred că nu totuși, pentru că vreau să ajung să îi și cresc. Am avut norocul că am și lucrat, nu m-a întrerupt, n-am pierdut nimic în tot timpul ăsta, am câștigat!”, a spus Laura Cosoi, pentru Ciao.