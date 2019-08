Raportul controlului la INML, în cazul Caracal, a fost făcut public. Unchiul Alexandrei: „Adevărul despre bâlbele și nenorocirile făcute de un stat ticălos”

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a făcut public raportul primit de la Ministerul Sănătății, în cazul controlului de la Institul Național de Medicină Legală Mina Minovici. „Adevărul despre bâlbele și nenorocirile făcute de un stat ticălos”, scrie acesta pe o rețea de socializare.

Cazul Caracal. Ce reiese din contrul efectuat la INML

La o lună de la dispariția Alexandrei Măceșanu, timp în care s-au efectuat percheziții pe proprietatea lui Gheorghe Dincă și s-au strâns numeroase probe, unchiul tinerei a solicitat un control la Institutul Național de Medicină Legală din Capitală.

Alexandru Cumpănașu a primit raportul de la Ministerul Sănătății, în urma sesizării sale, pe care a decis să-l facă public.

„Adevărul despre bâlbele și nenorocirile făcute de un stat ticălos”, notează acesta pe o rețea de socializare.

„RAPORTUL CORPULUI DE CONTROL al Ministrului Sanatatii. In urma solicitarii depusa de mine, miercuri, a rezultat un raport pe care il fac public in integralitate fiind un document public.

Alexandra merita macar atat respect din partea statului roman, sa se stabileasca ADEVARUL despre cine a rapit-o, a violat-o si a chinuit-o in ultimul hal.

Iar pe de alta parte ADEVARUL despre balbele si nenorocirile facute de un stat ticalos (prin o parte din oamenii sai) in aceasta ancheta. Si fiecare in parte SA RASPUNDA pt greseli sau complicitate”.

Cazul Caracal. Unchiul Alexandrei, plângere penală către INML

„Voi depune luni si plangere penala fata de angajatii INML care si-au batut joc de NOI toti in aceasta perioada prin scurgerile de informatii false pornind de la raportul de astazi.

De ce mi-a fost furnizat mie? Ei bine pt toti cretinii si agentii electorali care in loc sa afle adevarul se preocupa sa acopere institutiile si sa ma blocheze le spun atat: EU am fost petentul. Si AM CERUT sa mi se comunice in scris rezultatul la petitia mea. Mai mult suntem PARTE VATAMATA.

Ati inteles mai lighioane mici cu site-uri si fb anonime ce executati ordine de la clanurile politice si institutionale?! P.S.: Raportul este mai complex si vizeaza si aspecte confidentiale din ancheta pe care NU i le-am cerut doamnei ministru. Insa ii multumesc pt rapiditatea cu care a actionat!!!”, scrie revoltat Cumpănașu, pe pagina sa de facebook.