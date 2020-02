Raport negativ pe OUG privind alegerile anticipate. Ce se întâmplă acum cu legea

Comisia juridică a Senatului a adoptat, marți, raportul de respingere pe Ordonanța de Urgență privind alegerile anticipate. Senatul este primă cameră sesizată pe actul normativ care se află în Parlament în procedură de urgență.

Potrivit Mediafax, acest raport reglementează alegerile anticipate și a fost adoptat cu opt voturi „pentru” și trei „contra”. În ședința de luni, 17 februarie 2020, Biroul permanent al Senatului a decis ca ordonanța de urgență care reglementează alegerile anticipate să fie dezbătută marți în comisiile de specialitate în procedură de urgență. Titus Corlățean, președintele intermiar al Senatului anunța luni decizia Biroului permanent dar și că, în OUG-ul în discuție sunt probleme grave în actul normativ, iar comisia juridică trebuie să dezbată rapid aceste chestiuni

Premierul desemnat Ludovic Orban spunea că parlamentarii nemulțumiți de ordonanța de urgență privind alegerile anticipate poate fi modificată atunci când intră în procedură legislativă, însă aleșii nu pot respinge din start actul normativ. Ordonanţa de urgenţă care reglementează organizarea alegerilor anticipate pentru Camera Deputaţilor şi Senat a fost adoptată pe 3 ianuarie, fără avizele Consiliului Legislativ.

Principalele prevederi din OUG sunt: trei zile de vot în Diaspora, dublarea numărului de parlamentari de diaspora. De asemenea, în cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfășurării acestora se stabilește cu cel puțin 50 de zile înaintea votării față de 90 de zile în prezent, deci se pot organiza anticipate cu 40 de zile mai repede decât in prezent. În plus, alegătorii pot vota oriunde se află în ţară la alegerile parlamentare. Ordonanţa de Urgenţă pentru alegerile anticipate a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial, după ce mai întai a ajuns la Senat.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a anunțat, luni, că Uniunea va solicita Avocatului Poporului Renate Weber să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la ordonanța de urgență care reglementează alegerile anticipate. În sesizarea trimisă Avocatului Poporului, UDMR susține că OUG nr. 26/ 2020 este neconstituțională în ansamblul ei. Reprezentanții UDMR susțin că nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la „neconstituționalitatea legii sau ordonanței – simple sau de urgență”.

„Ne adresăm Avocatului Poporului deoarece în Monitorul Oficial a fost publicată OUG care modifică Legea electorală pentru alegerile parlamentare. Luni am transmis o scrisoare oficială doamnei Renate Weber, în care am subliniat faptul că este inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral, mai multe puncte ale actului normativ fiind neconstituționale. Am încredere că Avocatul Poporului va da curs cererii noastre și va contesta OUG la Curtea Constituțională”, a afirmat Kelemen Hunor, potrivit unui anunț de presă al UDMR.