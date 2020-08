Rapid are un antrenor nou! Alegere surpriză pentru înlocuirea lui Dan Alexa

Rapid are un antrenor nou începând de luni. Adrian Iencsi a fost desemnat pentru a prelua banca tehnică a giuleştenilor, după mandatul ratat al lui Dan Alexa. Rapid a avut un sezon de coşmar în Liga 2, sub comanda lui Pancu şi mai apoi a lui Alexa. După ce a terminat pe ultimul loc, şase, în playoff-ul pentru promovare, echipa se va remania total. Ovidiu Burcă şi-a dat şi el demisia din funcţie de preşedinte, post care rămâne în continuare vacant.

Victor Angelescu a confirmat numirea lui Iencsi ca antrenor! Niculae a refuzat funcţia de preşedinte

Alegerea lui Adrian Iencsi este una surprinzătoare dacă ţinem cont că acesta nu a reuşit să confirme până acum în cariera de antrenor. Ultima dată a pregătit echipa a doua a celor de la Universitatea Craiova. A fost, de asemenea, şi antrenorul echipei de U19 a Rapidului. Iencsi, 45 de ani, a fost adus mai degrabă pentru trecutul său ca jucător în tricoul giuleştenilor. Motiv pentru care este unul dintre favoriţii fanilor.

„Ne-am înțeles cu Adi Iencsi. El este un rapidist adevărat, nu am avut foarte multe de discutat. Ne-am înțeles repede, de mâine va fi la antrenament. În afară de faptul că e rapidisit, credem că e un antrenor foarte bun. Suntem pe aceeași lungime de undă, 100%. O să avem un buget bun, el a mai făcut parte din proiectul nostru. Cred eu că e o alegere foarte bună. Are un contract pentru mai mult de un an. El va decide cu cine va dori să colaboreze”, a declarat Victor Angelescu, acţionar majoritar al celor de la Rapid.

Victor Angelescu a încercat să îl readucă la Rapid şi pe Daniel Niculae. Acesta a părăsit proiectul după un conflict cu Ovidiu Burcă şi Daniel Pancu. Iar patronul giuleştenilor a sperat că îndepărtarea celor doi ar putea facilita această revenire. Pentru moment, Daniel Niculae a refuzat funcţia de preşedinte al clubului.