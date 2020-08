Dumitru Dragomir, președinte la Rapid!? Anunțul făcut de fostul conducător LPF

Dumitru Dragomir, 72 de ani, este gata să revină în fotbal. Fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal a primit o ofertă de a fi președinte la Rapid, informează Prosport. Acesta vrea o săptămână de gândire și spune că va acccepta dacă se vor schimb mai multe lucruri la club. Intenția clubului pare una cel puțin surprinzătoare. De-a lungul anilor, Mitică Dragomir nu a fost printre cei mai iubiți oameni de galeria Rapidului.

„Tată, momentan nu vă pot oferi prea multe detalii. Am la dispoziție timp de gândire cam o săptămână. La Rapid se vor schimba niște lucruri, iar decizia mea contează mult în funcție de aceste aspecte. Am avut niste discuții, dar încă nu sunt concretizate și nu este nimic oficial. Va rog să mă înțelegeți. Nu vă pot spune rolul meu, pe care s-ar putea să îl am la Rapid, dar vă pot confirma că au fost niște discutii”, a declarat Dumitru Dragomir pentru sursa citată.