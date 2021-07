Ramona Olaru i-a dat peste nas lui Dani Oțil la Neatza. Cum s-a dat singură de gol: „Am rămas neînghesuită!”

Cu toții ne-am obișnuit, deja, cu glumele savuroase pe care și le adresează reciproc matinalii de la Neatza cu Răzvan și Dani, dialogurile lor spumoase fiind cele care fac deliciul publicului de la Antena 1 în fiecare zi, de luni până vineri. Cum i-a dat Ramona Olaru peste nas lui Dani Oțil.

Pentru că viața fără superba Ramona Olaru ar fi mult mai tristă, Dani Oțil și Răzvan Simion se bucură de fiecare clipă în care pot vedea zâmbetul de milioane al blondinei care luminează întregul platou de la Neatza.

În ediția de luni, 19 iulie, Dani Oțil și-a întâmpinat telespectatorii emisiunii pe care o moderează de mai bine de 13 ani de zile cu un zâmbet larg pe buze, comentând numărul mare de turiști care au dat o fugă până pe litoralul românesc în weekendul ce tocmai a trecut.

În timp ce marea majoritate s-a bucurat de o sesiune zdravănă de bronz pe plajele din Dobrogea, Dani Oțil a făcut o remarcă ușor indecentă la adresa domnișoarelor care s-ar fi „înghesuit” pe litoral, spre nemulțumirea colegei sale de platou care i-a spus dezamăgită că nu a apucat să meargă la mare în acest sfârșit de săptămână ce tocmai a trecut, rămânând astfel „neînghesuită”.

Ramona: Da! Am căzut din pat azi dimineață și mi-am fracturat interesul pentru anumite persoane…

Ramona Olaru: Eu nu m-am înghesuit nicăieri, Dani, nu m-am. Am rămas neînghesuită!

Dani: Neatza tuturor! Am văzut că foarte mulți v-ați înghesuit în acest weekend la mare.

Nu e ușor să fii la cârma celui mai urmărit și iubit matinal din România. Eforturile de a te trezi dis de dimineață, în fiecare zi, de 13 ani încoace sunt foarte mari, iar Dani Oțil știe foarte bine acest lucru.

Săptămâna trecută, prietenul lui Răzvan Simion a spus într-un mod inedit cât de dificil îi este să se trezească dis de dimineață, iar Ramona Olaru a completat dialogul picant în dulcele-i stil caracteristic.

Dani Oțil: În trei lucrurile să nu aveti incredere, in filmele de comedie romantice, in filmele pentru adulti si in Neatza, cum ca suntem ferciti ca ne trezim dimineata. Dacă va plac comediile romantice si filmele pentru adulti, vizionați Neatza.

Ramona Olaru: Eu pot sa joc in filmele alea pentru ca eu inca arat de 25 de ani.