Ramona Olaru, fără lenjerie intimă în public! Cum a apărut asistenta de la Neatza VIDEO EXCLUSIV

Ramona Olaru este adepta vestimentațiilor sexy și nu a făcut excepție nici joi seara, la un eveniment monden, unde și-a făcut apariția fără lenjerie intimă. Vedeta Antenei 1 a povestit pentru Playtech.ro că nu a intenționat să plece așa, ci în urma probelor de haine făcute pentru a se hotărî cum se îmbracă, a uitat complet că nu mai are nimic pe dedesubt.

Dacă în ultima perioadă vedeta Antenei 1 și partenerul să de viață, Cătălin Cazacu au venit împreună la diverse eveniemnte mondene, marți seară, Ramona Olaru a preferat să aibă o companie feminină la inaugurarea magazinului Victoria’s Secret din Afi Cotroceni.

,,Cătălin nu avea ce să caute aici, m-am gândit că e doar de fete. Am luat-o pe Diana Munteanu, colega mea de la “Neatza de weekend” și am zis să venim ca fetele să vedem ce se mai poartă în materie de lenjerie intimă sexy. El nu trebuie să o vadă, o văd eu, o iau și îi fac surpriză. Îmi fac provizii de lenjerie intimă, sunt fan acest brand”, a povestit ea pentru Playtech.ro.

Șatena s-a răzgândit pe ultima sută de metri în ceea ce privește ținuta pentru eveniment, așa că a fost nevoită să se reorienteze și să găsească alte combinații vestimentare în dressing-ul ei. Mulțumită de alegerea făcută, vedeta Antenei 1 a ajuns la mall cu un eccesoriu vestimentar în minus.

,,Am intenționat să vin îmbrăcată într-o pijama de la Victoria’s Secret, dar m-am gândit că era prea colorată și totuși este seară. Am foarte multe, am din toate colecțiile cel puțin o pereche de lenjerie intimă sau o costumație sau o pijama. Nu țin cont de culoare neapărat, dar, ca orice fată, prefer negru sau roșu, e mai sexy și mai de seară. Până în 30 -40 de modele.

Să fiu sinceră până la capăt nici nu am pe mine acum. (n.r lenjerie intimă). Crezi că glumesc? Dar nu am! Dar nu pentru că nu am vrut, am uitat, pentru că m-am schimbat și reschimbat cu niște ținute în seara asta, eram nesigură și am rămas cu ce am pe mine. Am zis că asta e ok! Am uitat și am plecat. Feel free! Zboară puiule, zboară!”, a povestit amuzată, pentru Playtech.ro, Ramona Olaru.