Cum s-a afișat Ramona Olaru alături de Cătălin Cazacu. Dani Oțil a reacționat imediat

Ramona Olaru s-a afișat pe InstaStory într-un videoclip emoționant, alături de noul iubit, Cătălin Cazacu. Dani Oțil l-a văzut și a reacționat imediat în ediția de azi a emisiunii.

Ramona Olaru s-a postat la pieptul lui Cătălin Cazacu, pe InstaStory, semn că nu se mai ferește deloc să își exprime dragostea în văzul lumii și semn că acum nu mai doarme singură nopțile. Tot în videoclipul scurt, Ramona Olaru l-a tăguit pe Catălin Cazacu și i-a dedicat o inimă. Vezi imaginea în galeria foto a articolului. Dani Oțil a ținut să amintească despre postarea făcută de Ramona Olaru și a zis în ediția de azi a emisiunii:

Tot în ediția de azi a emisiunii, Ramona Olaru a ținut să precizeze de când are relația cu campionul la motociclism:

Cătălin Cazacu, campion la motociclism, este noul iubit al superbei asistente de la Neatza cu Răzvan și Dani. Acesta a povestit ce planuri de viitor au împreună:

”Ramono, am primit binecuvantarea. A venit avalanșa peste noi în dimineața asta. Știe că am venit la tine, Teo. E un lucru nou pentru mine. Eu o iau și mâine, dar nu mă ia ea. Nu știu ce să zic, am înțeles că odată cu trecerea timpului, te comporți diferit.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec in Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat in străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, a precizat Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.