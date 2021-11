Singura condiție pe care Ramona Olaru o impune ca să se mute cu Cătălin Cazacu. Ce trebuie să facă neapărat

În sfârșit a ieșit soarele și pe strada Ramonei Olaru. Frumoasa asistentă din cadrul matinalului Antenei 1 iubește din nou, după ce a trecut prin mai multe relații eșuate. Deși a ținut secret o lungă perioadă de timp relația pe care o are cu noul său iubit, vedeta a decis să spună lucrurilor pe nume. În plus, legătura dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu pare să fie una extrem de strânsă, de vreme ce are în plan să se mute în casa campionului la motociclism. Cu toate acestea, vedeta are și o condiție pentru a trece la pasul următor în relație.

Care este condiția pe care Ramona Olaru a pus-o ca să se mute cu Cătălin Cazacu

După o perioadă în care părea că are mult ghinion în dragoste, Ramona Olaru se bucură din nou de fiorii iubirii. Frumoasa vedetă de la Antena 1 și noul său iubit, Cătălin Cazacu formează unul dintre cele mai proaspete cupluri. Deși au recunoscut relația de puțin timp, se pare că lucrurile evoluează rapid între ei și există discuții despre a locui împreună. Cu toate acestea, Ramona Olaru a pus o condiție clară ca să se mute cu Cătălin Cazacu.

Inițial, cuplul a negat faptul că ar fi împreună, însă paparazzi i-au surprins sărutându-se într-o parcare din București. De atunci cei doi nu se mai ascund și au recunoscut relația. Pentru că mulți își doresc să afle detalii despre cei doi îndrăgostiți, conturile de socializare ale Ramonei și ale lui Cătălin sunt urmărite atent de fani. Deocamdată, sentimentele celor doi par să fie intense, de vreme ce blondina a dezvăluit că intenționează să se mute acasă la iubitul său. Totuși, Ramona nu își poate muta bagajele înainte de a renova locuința lui Cazacu.

Mă apuc în partea cealaltă (nr. acasă la Cătălin Cazacu) de renovat. Eu nu mă mut unde au stat altele, a precizat Ramona Olaru la Neatza.

Cătălin Cazacu are planuri de însurătoare cu Ramona. „E foarte mișto ce se întâmplă acum”

În timp ce Ramona pare să fie mai precaută, Cătălin Cazacu este extrem de îndrăgostit. După un trecut amoros tumultos, sportivul susține că și-a găsit jumătatea. În ciuda faptului că a mai fost căsătorit în trecut, Cazacu nu exclude un nou mariaj, chiar cu Ramona. Bărbatul recunoaște că sentimentele sale sunt extrem de intense, fiind dispus să se căsătorească cât mai curând cu frumoasa asistentă TV.