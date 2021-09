Ramona Olaru, apel disperat la Neatza. Ce caută blonda neapărat, înainte de venirea unei alte carantine

Deși în ediții recente Ramona Olaru dădea unele semnale cum că și-ar fi găsit un iubit, iată că noi declarații vin să ne dea peste cap parcă tot credeam că știm despre viața sa personală.

Ramona Olaru recunoaște însă ceea ce toată lumea știa, și anume, că la ușa ei este ”coadă de pretendenți”. Cu toate acestea, într-o eventuală carantină ea spune că nu are încă în compania cui să o petreacă.

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, fiind prezentatoarea rubricii Meteo de la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1. Se pare că și salariul ei ar fi pe măsura notorietății sale, iar pe lângă emisiune, aceasta este și o prezență activă și pe conturile de socializare, dar și model în timpul liber.

Despre câștigul Ramonei Olaru de la Neatza, din postura de asistentă TV, Ramona Olaru ar câștiga un salariu de 3.000 de euro lunar, dar aceasta mai câștigă bani și din anumite contracte de imagine.

Deși are o carieră de succes pe micul ecran, puțini știu ce studii are frumoasa blondină. Aceasta este inginer agronom cu acte în regulă, iar despre studiile sale, Ramona Olaru a mai făcut însă dezvăluiri, de-a lungul timpului.

”Eu pot să îți plantez porumb. Eu m-am mutat mai pe câmp, ca să nu uit de unde am plecat. Am căutat liniște. E pământ, nu am nimic. Eu vreau să plantez porumb primăvara asta și o să vorbesc cu vecinii mei. Eu merg bine pe tocuri ca am mers mult pe arătură”, spunea Ramona Olaru.