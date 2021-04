Ramona Olaru a scăpat porumbelul în direct la Antena 1. Dani Oțil și-a pus mâinile în cap: ‘Aoleu, nu la TV’

Ramona Olaru s-a ”dezlănțuit” în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, la un joc pe echipe. ”Nervoasă” că pierde, acesteia i-au scăpat niște vorbe care l-au făcut pe Dani să își pună mâinile în cap.

Ramona Olaru a scăpat porumbelul în direct la Antena 1

Ramona Olaru este în centrul atenției în fiecare ediție a matinalului de la Antena 1: o vorbă, o ținută, orice pare să o scoată din ”anonimat” cumva. De data aceasta, superba Ramona Olaru a scăpat în direct porumbelul la TV. În cadrul unui dintre deja celebrele jocuri ale matinalilor din platou, Ramona Olaru a strigat cât a putut:

”Manca-ti-as ochii tai, asa dai, ma?”, a strigat Ramona Olaru la unul dintre ceilalți coechipieri. La aceste vorbe, Dani a ripostat imediat. Șocat, acesta și-a pus mâinile în cap și a zis:

”Aoleu, nu spune asa ceva la TV”, la care și Răzvan a reacționat la adresa Ramonei Olaru: ”Poti sa scoti omul din Slobozia, dar nu poti scoate Slobozia din om”, a spus și Răzvan Simion.

Una peste alta, Ramona Olaru este mereu prezență mereu hot la emisiunea Neatza cu Razvan si Dani, iar în această ediție a emisiunii parcă s-a întrecut pe sine. Aceasta a venit la emisiune îmbrăcată într-un top tip leopard, extrem de decupat, dar și cu o pereche de pantaloni negri. Ce să mai, Ramona Olaru a fost azi o apariție răvășitoare. De altfel, Răzvan Simion nu a rezistat când a văzut-o și a făcut, evident, o remarcă.

Astfel că în timp ce se pregătea să vorbească despre rubrica meteo pe care o prezintă, spunând că azi vremea se va încălzi, Răzvan Simion, care, de altfel, de mult aștepta veștile bune despre vreme de la Ramona Olaru, nu s-a mai abținut să nu îi zică frumoasei blondine următoarele:

”Tu ti-ai dat seama ca niciun barbat nu a fost atent la ce ai spus tu despre vreme acum? Le multumim stiliștilor pentru cum arăți astăzi”. La o asemene remarcă, Ramona Olaru a zâmbit larg și a declarat: ”Da, sunt frumoasă”.

Ramona Olaru, una dintre cele mai frumoase femei

Ramona Olaru este considerată, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase femei de la noi. Aceasta are și mulți admiratori pe rețelele de socializare, care o curtează neîncetat. Despre Ramona Olaru se știe că a urmat cursurile facultății de Agronomie, aceasta fiind de profesie inginer agronom, chiar dacă nu profesează în domeniu. Iar când nu se află platoul matinalilor de la Antena 1, Ramona Olaru are și meseria de model, ea fiind imaginea mai multor branduri de lux. De menționat este că până la instaurarea pandemiei, Ramona Olaru a și defilat pe podium pentru celebri creatori de modă de la noi: Ramona Olaru are o înălțime de 1,80 cm și o greutate de 60 de Kg.