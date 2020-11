Cât de bogată a ajuns Ramona Gabor. Câți bani poate să câștige acum în Dubai: a dat lovitura

Ramona Gabor s-a realizat din punct de vedere fianciar în Dubai. Și-a deschis o linie de parfumuri pe care le comercializează la prețuri foarte piperate. Vedeta recunoaște că nu are tot ce-i trebuie, respectiv un partener cu care să întemeieze o familie, dar spune în același timp că nici nu este pregătită pentru așa ceva.

Ramona Gabor și-a deschis propria linie de parfumuri în Dubai. Incredibil cu cât vinde o sticluță

Ramona Gabor face bani frumoși în Dubai, scrie click.ro. În baza unui plan pus la cale de încă acum doi ani, vedeta și-a deschis o linie de parfumuri în această lună, pe care le comercializează la prețul de 150 de euro, un preț considerat destul de piperat.

Astfel, la 31 de ani, Ramona Gabor se consideră o femeie împlinită. Trăieşte de 10 ani în Dubai, unde şi-a făcut un nume în industria modei şi a frumuseţii.

Inițial a vrut un parfum care să poarte numele mamei ei

Luna aceasta, românca şi-a lansat o colecţie de parfumuri. Iniţial a vrut un parfum care să poarte numele mamei ei, dar a ajuns la 10 sticluțe cu esenţe orientale.

”Mi-am lansat în luna noiembrie această colecţie de parfumuri, Gabor Prive, brenduri speciale şi unice care sper să le placă multora. Acest proiect a luat naştere acum vreo 2 ani. Mă gândeam atunci să fac un singur parfum care să îi poarte numele mamei mele, un parfum care să îmi amintească de ea şi căreia ei i-ar fi plăcut foarte mult.

A ajuns la 10 parfumuri diferite

Pe parcurs ideea s-a extins şi am ajuns la 10 parfumuri diferite. Momentan am lansat doar 5 pe piaţă, însă în luna decembrie urmează să lansez încă alte 5 parfumuri. E un proiect foarte special pentru mine”, a declarat Ramona Gabor.

Ramona Gabor a declarat că viața ei la Dubai nu a fost atât de roz la începuturi. S-a confruntat cu multe probleme la mutarea ei în această țară, însă prin mună a reușit să se realizeze, cel puțin din punct de vedere financiar.

Ramona Gabor a recunoscut ce-i lipsește în Dubai

”Am avut începuturi modeste, însă acum simt că da, am tot ceea ce îmi trebuie în Dubai, mi-am cumpărat propriul apartament, am afacerea mea, am un nume aici, sunt conectată suficient de bine pentru a îmi dezvolta afacerea, nu cred că-mi mai trebuie nimic din punct de vedere financiar.

Însă, din punct de vedere emoţional probabil singurul lucru care ar lipsi acum este un partener de viaţă şi o familie, dar nu cred că sunt pregătită momentan pentru acest pas în viaţa mea”, a mai spus Ranona Gabor.

150 de euro parfumul Ramonei Gabor

Parfumurile Ramonei Gabor sunt vândute în prezent doar în Orientul Mijlociu și costă nu mai puțin de 150 de euro şi sunt din trei colecţii diferite.

Trei dintre ele, vândute în sticlă aurie, sunt mai orientale, încă 3 parfumuri în sticluțe roşii, care sunt mai feminine, şi încă o linie de parfumuri care vin în sticlă neagră, acestea fiind dediate bărbaților.